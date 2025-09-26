Vend vil avvikle todelt aksjestruktur

Vend foreslår å fjerne sin todelte aksjestruktur og kompensere A-aksjonærene gjennom en rettet emisjon.

VENDA
·
Publisert 26. sep.
MÅ KOMPENSERE: Selskapet foreslår at alle aksjer fremover skal ha én stemme hver. Her er daglig leder Christian Printzell Halvorsen. Foto: Eivind Yggeseth
MÅ KOMPENSERE: Selskapet foreslår at alle aksjer fremover skal ha én stemme hver. Her er daglig leder Christian Printzell Halvorsen. Foto: Eivind Yggeseth
I en pressemelding fra Vend fredag kveld, bekrefter selskapet at de vil gjennomføre en avvikling av dagens todelte aksjestruktur, der A-aksjer gir ti stemmer og B-aksjer én stemme. Endringen vil gjennomføres ved å endre selskapets vedtekter, og skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling som forventes avholdt 22. oktober 2025.

Selskapet foreslår at alle aksjer fremover skal ha én stemme hver. Som kompensasjon for bortfallet av stemmerettsfordelen skal A-aksjonærene tilbys en rettet emisjon, basert på en tidligere avtalt premie på 6,46 prosent sammenlignet med B-aksjenes verdi.

Rettsemisjonen vil inkludere inntil 6.204.568 nye ordinære aksjer til pari kurs på 0,50 kroner. A-aksjonærene vil motta én tegningsrett per A-aksje. Det vil kreves 15,45 tegningsretter for å tegne én ny aksje. Tegningsperioden vil pågå fra 30. oktober til 13. november 2025.

Eksisterende aksjonærer som ikke benytter sine tegningsretter, vil oppleve en utvanning av sin eierandel i selskapet.

