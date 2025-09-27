Frykten for utenlandsk boikott av amerikanske finansielle produkter økte da president Donald Trump tidligere i år satte i gang handelskrig og vurderte annektering av Canada, blant annet. Mens utlendinger nå reiser mindre til USA og har redusert noen av sine kjøp av USA-produserte varer, har imidlertid det motsatte skjedd for amerikanske aksjer, skriver Bloomberg og viser til nye tall fra Federal Reserve Board.

Utlendingers aksjekjøp økte til ny rekord i andre kvartal, og internasjonale eiere har nå rundt 18.000 milliarder dollar i amerikanske aksjer.

Det utgjør rundt 30 prosent av et aksjemarked på nær 60.000 milliarder dollar.

Les også USAs økonomi: Mye sterkere enn først meldt Endelige BNP-tall mer enn bekrefter et knallsterkt oppsving i den amerikanske økonomien. Veksten er den største på flere år.

Etterspørselen har vært så sterk at aksjer nå utgjør nesten 32 prosent av utlendingers allokeringer til amerikanske aktiva, et tall som slår en rekord som har stått helt siden 1968, ifølge nyhetsbyrået. Tallet er det høyeste noensinne i en dataserie som går helt tilbake til 1945.

Totalt sendte utlendinger 290,7 milliarder dollar inn på det amerikanske aksjemarkedet i andre kvartal.

Bedre gevinst annensteds

– Internasjonale investorer kjøper fortsatt amerikanske aksjer i et svært sterkt tempo, sier Elyas Galou, direktør for global investeringsstrategi hos Bank of America, til nyhetsbyrået.

Han opplyser at det utenlandske eierskapet i amerikanske aksjer ligger an til å øke med 2.800 milliarder dollar i år.

Les også Få dager unna «shutdown» i USA: Slakter Trumps golfferie Mens landet er noen få dager unna nedstengning tar flere republikanere ferie, mens Trump drar på golf. – Hårreisende, sier Hakeem Jeffries.

Deler av utviklingen forklares med selskaper som Nvidia, Microsoft og Alphabet og deres jakt på dominans innen kunstig intelligens, som har bidratt til kraftige kursoppganger.

Underveis i utviklingen kommer imidlertid også rapporter om gevinstsikring. For en uke siden viste ferske markedsdata at investorer hadde trukket ut mer enn 43 milliarder dollar fra amerikanske aksjefond, det største beløpet for en enkeltuke siden desember i fjor.

Utlendingene kunne også fått enda bedre avkastning andre steder. Ifølge Bloomberg har S&P 500-indeksen gjort det svakere enn hovedindeksene i Canada, Mexico, Brasil, Japan og Kina så langt i år, målt både i lokal valuta og i dollar.