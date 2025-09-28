Fire viktige brannfakler

Finansfag Norges Komité for finansiell informasjon (KFI) lager hvert år en uttalelse der vi ser på børsnoterte selskapers finansielle informasjon. Vi er elleve markedsaktører i KFI, som kartlegger praksis rundt finansiell rapportering og investorkommunikasjon. Komitémedlemmene har bakgrunn fra revisjon, finansanalyse, IR-funksjonen og aksjeinvesteringer. Vi gir deretter anbefalinger som forhåpentligvis skal bidra til mer forutsigbare, relevante og pålitelige rapporter om finansiell informasjon. På seminaret vårt 23. september så vi på fire temaer og hvordan vi vurderer disse.

Det første temaet har fått mye oppmerksomhet på Oslo Børs i 2025, nemlig praksisen rundt «pre-close-calls», møter mellom selskaper og analytikere i forkant av kvartalsrapporter. Slike møter kan være nyttige for forventningsstyring i markedet, men møtene medfører risiko for spredning av innsideinformasjon. Dette har europeiske tilsynsorganer og norske myndigheter advart mot. KFI oppfordrer utstedere til å informere offentligheten om slike møter, publisere relevant materiale på felles plattform og gjennomføre denne typen møter i grupper heller enn én-til-én. Flere norske selskaper har de siste årene strammet inn praksisen og gått over til gruppebaserte møter, eller publiserer nyhetsbrev før stilleperioder. Dette bidrar til økt transparens, mindre risiko for ulik informasjonsspredning og økt tillit fra markedet.

2024 var det første året da bærekraftsrapportering skulle integreres i sin helhet i de børsnoterte selskapenes årsrapport. Regelverket har sin bakgrunn i EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). I fjor var det også blitt obligatorisk å inkludere informasjon i årsrapporten som angår interessenter og deres rolle. KFI har analysert årsrapportene til blant annet Norsk Hydro, Yara og Sats, og fant at omfanget av bærekraftsinformasjon har økt markant; noen årsrapporter har over 140 sider med ESG-relaterte emner. Årsrapportene ser ut til å inneholde mer informasjon enn det som sannsynligvis er relevant for investorer og analytikere. KFI etterlyser bedre balanse mellom beskrivelse av selskapenes forretningsmodell og vesentlige bærekraftsrisikoer, og ber selskapene gjøre en nøye vesentlighetsvurdering av hva som skal med i årsrapporten. Videre ønsker KFI konsistente tidsserier og analyse av kontantstrømseffekter fra potensielle regelverksendringer og overgangsplaner.