Fire viktige brannfakler

Finansfag Norges Komité for finansiell informasjon (KFI) lager hvert år en uttalelse der vi ser på børsnoterte selskapers finansielle informasjon. Vi er elleve markedsaktører i KFI, som kartlegger praksis rundt finansiell rapportering og investorkommunikasjon. Komitémedlemmene har bakgrunn fra revisjon, finansanalyse, IR-funksjonen og aksjeinvesteringer. Vi gir deretter anbefalinger som forhåpentligvis skal bidra til mer forutsigbare, relevante og pålitelige rapporter om finansiell informasjon. På seminaret vårt 23. september så vi på fire temaer og hvordan vi vurderer disse.
Det første temaet har fått mye oppmerksomhet på Oslo Børs i 2025, nemlig praksisen rundt «pre-close-calls», møter mellom selskaper og analytikere i forkant av kvartalsrapporter. Slike møter kan være nyttige for forventningsstyring i markedet, men møtene medfører risiko for spredning av innsideinformasjon. Dette har europeiske tilsynsorganer og norske myndigheter advart mot. KFI oppfordrer utstedere til å informere offentligheten om slike møter, publisere relevant materiale på felles plattform og gjennomføre denne typen møter i grupper heller enn én-til-én. Flere norske selskaper har de siste årene strammet inn praksisen og gått over til gruppebaserte møter, eller publiserer nyhetsbrev før stilleperioder. Dette bidrar til økt transparens, mindre risiko for ulik informasjonsspredning og økt tillit fra markedet.
2024 var det første året da bærekraftsrapportering skulle integreres i sin helhet i de børsnoterte selskapenes årsrapport. Regelverket har sin bakgrunn i EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). I fjor var det også blitt obligatorisk å inkludere informasjon i årsrapporten som angår interessenter og deres rolle. KFI har analysert årsrapportene til blant annet Norsk Hydro, Yara og Sats, og fant at omfanget av bærekraftsinformasjon har økt markant; noen årsrapporter har over 140 sider med ESG-relaterte emner. Årsrapportene ser ut til å inneholde mer informasjon enn det som sannsynligvis er relevant for investorer og analytikere. KFI etterlyser bedre balanse mellom beskrivelse av selskapenes forretningsmodell og vesentlige bærekraftsrisikoer, og ber selskapene gjøre en nøye vesentlighetsvurdering av hva som skal med i årsrapporten. Videre ønsker KFI konsistente tidsserier og analyse av kontantstrømseffekter fra potensielle regelverksendringer og overgangsplaner.
Yara og Hydro har måttet gjøre omfattende vesentlighetsvurderinger i sine årsrapporter. De leverer konsistente tidsserier og strategitiltak, og de klarer å relatere rapporteringen til EUs taksonomi. Likevel mener vi det kan være behov for forbedringer: Informasjonsmengden kan være overveldende, og en nøyere siling av hva som er vesentlig kan være på sin plass. Selskapene må vurdere hvem som skal lese alt som skrives; det er for eksempel ikke enkelt å se at EUs nye regelverk er et resultat av finansmarkedenes behov. Her bør spesielt regelmakerne i Brussel tenke seg om en gang til.
Bruk av kunstig intelligens (AI) i analyse og rapportering har fått økt oppmerksomhet på 2020-tallet. Studentundersøkelser fra USA viser at AI brukes som støtte for skriving, kildesøk og dobbeltsjekk av beregninger. Videre ser vi at erfarne finansanalytikere forventer store endringer i sine arbeidsmetoder fremover. KFI løfter en advarsel om fallgruver, der feil kan oppstå når AI brukes feilaktig eller ukritisk. AI kan redusere behovet for juniorstillinger og gir nye etiske og transparensutfordringer for brukerne. Samtidig gir teknologien muligheter for dypere analyse og effektivitet, forutsatt at kildene dobbeltsjekkes og at man lærer å stille de rette spørsmålene.
Som høstens fjerde emne har KFI gjennomgått incentivordninger og lederlønnserklæringer hos norske selskaper med referanser til den norske NUES-anbefalingen og EUs retningslinjer. KFI poengterer at incentivene skal isolere prestasjon fra generelle markedsbevegelser; ved bruk av opsjoner bør strike ligge over børskursen, incentivordninger bør ha minimum tre års løpetid og helst ha kriterier knyttet til relativ avkastning mot sammenlignbare selskaper. Antallet stemmer mot norske lederlønnserklæringer var betydelig på årets generalforsamlinger. Dette skyldes at det, med få unntak, ikke er mulig å regne på konsekvensene av norske lederlønnserklæringer.
I tillegg til de fire anbefalingene har KFI sett på det nordiske høyrentemarkedet. Markedet har vokst mye, opp mot 700 milliarder i 2025. Norden har standardisert lånedokumentasjon som i økende grad blir akseptert internasjonalt. Lave kredittspreader i markedet i dag er bra for låntager, men investorer skal være oppmerksomme på den stigende andelen investorer fra utenfor Norden og risikoen som ligger i disse lånene.