Hvor er det billig nå?

Denne uken passerte S&P 500-indeksen i USA et P/E-nivå på 30, det høyeste siden rett før dotcom-boblen sprakk så det suste for rundt 25 år siden.

Så er det nå man skal vekte seg ned i USA og opp i Europa? Hva med Norge, Norden eller fremvoksende markeder?

Av og til, midt i all støyen og nyhetsstrømmen, kan det være lurt å ta et skritt tilbake og se på harde, kalde fakta.

P/E fortsatt relevant – inntil videre

Det er mye spekulasjoner rundt hvilke regionale aksjemarkeder som har de beste forutsetningene for fremtidig vekst, basert på faktorer som globale trender, sektorsammensetning, lokal økonomisk utvikling, demografi, osv.

I den andre enden av skalaen finner man de harde fakta, for eksempel P/E-ratioen som gir en god indikasjon på om dagens prising er fornuftig og et godt utgangspunkt for å vurdere mer langsiktige avkastningsforventninger.

USA, India (P/E 23) og New Zealand (P/E 28) er per nå de dyreste, ifølge nettsiden worldperatio.com. Mange vil si med god grunn. Særlig USA og India har tross alt prestert bra i en årrekke og ventes å ha stort potensial i mange år fremover – USA på grunn av lederskap innen teknologisk innovasjon, India mye på grunn av fordelaktig demografi og et enormt hjemmemarked.

Mange spør seg om P/E er like relevant som tidligere eller om ny teknologi som kunstig intelligens har så stort disruptivt potensial at det har fordreid hele konseptet. Enn så lenge blir det spekulasjoner, og i mellomtiden kan det derfor være nyttig å se nærmere på hvordan de ulike aksjemarkedene i verden er priset akkurat nå.

Underpriset eller fair?

Colombia, med en P/E på 9, er det billigste aksjemarkedet akkurat nå, men regnes likevel ikke som noe kupp sammenlignet med trenden siste 5, 10 og 20 år. Heller fair priset.

Filippinene (P/E 9,7) regnes derimot som rett ut billig i et historisk perspektiv. Den øyrike nasjonen i Sørøst-Asia har medvind fra en ung, engelsktalende befolkning (gjennomsnitt 25 år, mot 29 i India, ifølge det nasjonale statistikkbyrået PSA), med en høyere fødselsrate enn de fleste vestlige land.