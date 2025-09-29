Navnene bak tallene (NBT) "Navnene bak tallene" har vært en fast spalte i Kapital i årevis. Mange ønsker å formidle den velpleide og fordelaktige fortellingen om selskaper og seg selv. Denne spalten har et skråblikk på næringslivets aktører, og forteller de morsomme historiene som ellers sjelden blir fanget opp.

Nylig laget Kapital et portrett av investor Svend Egil Larsen, en mindre fisk i aksjemarkedet. Siddisen får enormt med oppmerksomhet og blir ikke sjelden nevnt i samme åndedrag som de store haiene – Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly og Aasulv Tveitereid.

– Hvem er dine forbilder?

– Jeg er helt motsatt av Warren Buffett. Han kjøper Coca Cola og sitter i 100 år. Hvis jeg kjøper Coca Cola, er den borte på en halv time. Jeg liker veldig godt flinke folk, men jeg vet ikke om jeg skal kalle dem forbilder. Jeg liker for eksempel Ricky Gervais. Jeg elsker humoren hans.

– Du ligner litt?

– Ja, kanskje. Det fikk jeg faktisk høre tidligere. Da “The Office” gikk, var jeg litt yngre. Gervais synes jeg er frekk og frodig. Jeg har litt vanskelig for å tilbe en gud, aksjeguden, liksom. Jeg synes det er veldig artig med Pål Ringholm. Vi har hatt ham som gjest i Aksjesladder-podcasten noen ganger. Han er en ekstremt underholdende kar å snakke med, kunnskapsrik og klarer å uttrykke seg på en morsom og lærerik måte, mener Larsen.

Her kan du lese portrettet, hvor investoren blant annet om hva som skjedde med ham selv da Spetalen ga bort aksjene til døtrene sine.