Børsdebut og rentemøte preger børsene i Asia

Med unntak av Tokyo-børsen, er det bred oppgang i Asia mandag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,50 prosent.

Sony Financial Group børsdebuterer mandag i Tokyo, etter å ha blitt skilt ut fra morsselskapet Sony Group. Aksjen suste først opp så høyt som 210 yen, hele 40 prosent over referanseprisen på 150. I skrivende stund omsettes den for 185 yen. Ved notering var selskapet ifølge CNBC verdsatt til 6,7 milliarder dollar.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,13 prosent, CSI 300 er opp 0,47 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,40 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 1,31 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,38 prosent, Straits Times i Singapore klatrer 0,16 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,73 prosent.

Reserve Bank of Australia starter i dag sitt to dager lange rentemøte, der det ifølge en Reuters-måling forventes at renten vil holdes stabil på 3,6 prosent.

«RBA vil sannsynligvis havne i en tøffere posisjon enn på de siste møtene. Det er reell spenning i datastrømmen», skriver Commonwealth Bank of Australia (CBA) ifølge CNBC i et notat, og viser til hvordan landets konsumpriser for august indikerer «vesentlig oppsiderisiko for inflasjonen i tredje kvartal». CBAs økonomer peker imidlertid også på tegn til svakere sysselsetting og moderat lønnsvekst.