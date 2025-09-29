Dette skjer i dag

USA: Dallas Fed-indeks september, kl. 16.30

Annet:

Dellia Group: Første noteringsdag på Oslo Børs

Ekskl. utbytte:

SED Energy Holdings

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Et kjempehull i Brønnøysundregistrene gjør at hvem som helst kan registrere seg som styremedlem med signaturrett i DNB, Equinor, Hydro og alle andre norske aksjeselskaper.

Rune Aale-Hansen, daglig leder i Regnskap Norge, er kritisk til at svindlere vil kunne manipulere norske styrer uhindret. Han sier de har påpekt at det må føres kontroll med opplysninger som kommer inn, og mener det er behov for ytterligere kontrollmekanismer.

Oslo Family Office lanserer et nytt forsvarsfond som skal investere i små og mellomstore unoterte forsvarsselskaper. Det nye fondet vil bli rettet mot profesjonelle investorer.

Planen er å hente inn 1 milliard kroner i kapital og investere i rundt 15 selskaper. Det nye fondet heter Polarion og ledes av Thomas Falck, som har bred bakgrunn fra forsvar, teknologi og industri.

Johan H. Andresen og Ferd saksøkes etter tvangsinnløsningen i IT-selskapet Mintra.

Det er flere tidligere aksjonærer i Mintra som står bak søksmålet, inkludert flere Nordea-fond og investor Kristian Falnes. De mener innløsningsprisen på 4 kroner pr. aksje var for lav.

Rettsoppgjøret skal opp i Hordaland tingrett i mai neste år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om formuesskatt. Finansredaktør Terje Erikstad i DN kan fortelle at «landet med høyest formuesskatt er verdens mest innovative».

For femte år på rad er Sveits rangert som verdens mest innovative land. Sverige er nummer to på The Global Innovation Index. Og Sverige avskaffet formuesskatten langt tilbake. Å øke formuesskatten er, slik vi ser det, ikke løsningen. Det stemmer bare ikke, skriver Hegnar.