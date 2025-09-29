Goldman: Ingen jobbtall på fredag

Toppøkonomer i Goldman Sachs tror det er mer sannsynlig enn ikke at en «government shutdown» inntreffer fra 1. oktober, altså nedstengning av store deler av statsapparatet i USA.

Dermed vil rundt 40 prosent av de føderale ansatte, tilsvarende 900.000 personer, sannsynligvis bli permittert, og alle føderale ansatte vil få forsinket lønnsutbetaling.

«Den samlede budsjettmessige effekten vil være liten, ettersom trygdeutbetalinger, rentebetalinger og skatteinnkreving fortsetter som normalt,» skriver økonomene, deriblant Jan Hatzius, Alec Phillips og Ronnie Walker.

Tidligere nedstengninger har vart fra noen få dager til 34 dager. Den lengste var under Trump-administrasjonen i 2018–2019 og rammet kun deler av statsapparatet.

Denne gangen er det risiko for en full nedstengning av alle etater, ettersom ingen av de årlige budsjettvedtakene er vedtatt.

Ingen non-farm payrolls

Fredagens non-farm payrolls, som skal vise sysselsettingen utenfor landbruket i USA for september, kan bli utsatt.

«Dersom nedstengningen starter 1. oktober, vil kommende nøkkeltall trolig bli forsinket, inkludert arbeidsmarkedsrapporten som etter planen skulle publiseres 3. oktober,» skriver Goldman.

«Dersom nedstengningen varer i over et par uker, kan også rapporter planlagt i november bli rammet,» heter det videre.

Avhengig av hvordan myndighetene klassifiserer permitteringene i statistikken, kan arbeidsledigheten potensielt stige med 0,1–0,2 prosentpoeng.

I 2013, da alle etater ble rammet, var forsinkelsen i nøkkeltallene omtrent like lang som selve nedstengningen.

«Vi forventer at en eventuell nedstengning fra 1. oktober vil følge mønsteret fra 2013. (Nedstengningen i 2018–2019 påvirket ikke sysselsettingtall eller KPI fordi Department of Labor hadde finansiering – dette vil trolig ikke være tilfellet nå.)»

Markedsreaksjoner

Tidligere erfaring viser at finansmarkedene stort sett overser nedstengninger. Tiårige statsrenter og dollaren har som regel falt noe, mens aksjer har reagert mer blandet.

Økonomene anslår at nedstengningen vil redusere BNP-veksten med 0,15 prosentpoeng pr. uke i fjerde kvartal. Dersom nedstengningen blir kortvarig, vil mye av aktiviteten kunne tas igjen i første kvartal neste år.