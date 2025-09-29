Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgen rapport frem at apillkjempen Electronic Arts (EA) toppet vinnerlistene på Wall Street fredag, etter rykter om et mulig gjeldsfinansiert oppkjøp og avnotering støttet av et konsortium ledet av det saudiarabiske fondet PIF og investeringsselskapet Silver Lake.

«Aksjen steg hele 15 prosent. Skulle ryktene vise seg å stemme, vil dette bli det største gjeldsfinansierte oppkjøpet i historien, gitt en selskapsverdi på rundt 50 milliarder dollar», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker at aktører av denne størrelsen vurderer å gå inn i spillbransjen, understreker hvordan gaming har beveget seg fra å være syklisk underholdning til å bli en av verdens mest attraktive industrier.

«Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard i 2023 viste allerede hvor viktig spill er som strategisk eiendel – med koblinger til content, community og cloud. EA har i tillegg flere av verdens mest kjente spilltitler, som FIFA (nå EA Sports FC), Battlefield og The Sims, som gir et robust økosystem og en lojal brukerbase», fortsetter analytikeren.

Han mener at dersom en slik transaksjon faktisk materialiserer seg, sender det et sterkt signal om at kapitalmarkedene fortsatt er villige til å finansiere svært store oppkjøp, til tross for høye renter.

«Det gir også en pekepinn om at private equity og statlige fond ser potensial for videre vekst og konsolidering i spillindustrien. Investorer kan tolke dette som et tegn på at risikoviljen i markedet fortsatt er til stede, selv om det krever solide selskaper med sterke merkevarer», skriver Berntsen videre.

Oppkjøpsryktene bidro til bred optimisme i aksjemarkedene fredag, med oppgang i de toneangivende indeksene både i USA og Europa.

«Unntaket var København-børsen, som igjen ble tynget av kursfall i Novo Nordisk. Selskapet dominerer det danske aksjemarkedet, og viser dermed hvordan konsentrasjonsrisiko kan gjøre en hel børsindeks sårbar for utviklingen i et enkelt selskap», skriver analytikeren.

Asia

Med unntak av Tokyo-børsen, er det bred oppgang i Asia mandag morgen. I Japan faller Nikkei 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,50 prosent.

Sony Financial Group børsdebuterer mandag i Tokyo, etter å ha blitt skilt ut fra morsselskapet Sony Group. Aksjen suste først opp så høyt som 210 yen, hele 40 prosent over referanseprisen på 150. I skrivende stund omsettes den for 185 yen. Ved notering var selskapet ifølge CNBC verdsatt til 6,7 milliarder dollar.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,13 prosent, CSI 300 er opp 0,47 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,40 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen ned 0,46 prosent til 69,81 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,61 prosent på 65,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag endte samtlige amerikanske indekser i grønt etter at den viktige PCE-inflasjonen kom inn på linje med forventningene. S&P 500 steg 0,59 prosent til 6.643 poeng. Dow Jones steg 0,65 prosent til 46.247 poeng. Nasdaq endte opp 0,44 prosent til 22.484 poeng.

Electronic Arts steg 15 prosent fredag etter at Wall Street Journal meldte at spillselskapet nærmer seg en avtale om å bli tatt av børs til en verdi av rundt 50 milliarder dollar.

De største selskapene i USA endte blandet. Apple falt 0,66 prosent, mens Tesla steg 3,52 prosent. Microsoft endte opp 0,92 prosent, mens Meta falt 1,12 prosent. Alphabet steg 0,31 prosent, og Amazon steg 0,88 prosent. Nvidia steg 0,03 prosent.