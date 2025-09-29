Tidligere denne måneden tok USAs president Donald Trump til orde for å droppe kvartalsvis rapportering for børsnoterte selskaper, til fordel for halvårsrapporter.

Mandag formidler Paul Atkins, som tidligere i år ble utnevnt av Trump til å lede det amerikanske børs- og finanstilsynet (SEC), det samme i et debattinnlegg i Financial Times.

Myker opp regler

«Det å gi selskaper muligheten til å rapportere halvårlig er ikke et tilbakeskritt for åpenheten», skriver han.

«Myndighetene bør sørge for den minste effektive dosen av regulering nødvendig for å beskytte investorer, samtidig som man lar næringslivet blomstre», heter det videre.

Innlegget kommer to uker etter at Atkins, i et intervju med samme avis, varslet en mindre tøff linje overfor Wall Street, sammenlignet med forgjengeren Joe Biden.

«Det er på tide for SEC å ta fingrene av vektskålen og la markedet bestemme den optimale frekvensen for å rapportere, basert på faktorer som bransje, størrelse og investorenes forventninger», fortsetter han.

Kritiserer Europa

Atkins retter ifølge avisen også et stikk mot det han kaller Europas ideologiske klimaregler, og advarer mot åpenhetskrav «drevet av politiske motebølger eller forvrengte mål» – med en klar henvisning til EUs nylig vedtatte direktiver om bærekraftig rapportering og due diligence.

«Direktivene krever åpenhet om forhold som kan være sosialt viktige, men som generelt ikke er økonomisk vesentlige. Disse påleggene risikerer å påføre kostnader for amerikanske investorer og kunder, samtidig som de gjør lite for å forbedre informasjonen som styrer beslutninger», skriver SEC-sjefen.

«Hvis Europa ønsker å fremme sine kapitalmarkeder ved å tiltrekke seg flere børsnoteringer og investeringer, bør de fokusere på å kutte i unødvendig rapportering. For vår del er jeg forpliktet til å sikre at SEC prioriterer investorenes ve og vel fremfor ideologenes ønsker», legger han til i Financial Times-innlegget.