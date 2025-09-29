(Saken oppdateres)

Det er relativt flatt på Oslo Børs mandag formiddag.

Kl. 10.59 står hovedindeksen i 1.662,26, ned 0,01 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for én milliard kroner.

Bevegelser

Blant de mest omsatte stiger Gjensidige Forsikring 3,99 prosent til 292,20 kroner. Jefferies gjenopptar nå dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 321 kroner.

Også Aker BioMarine suser oppover etter analytikergrep, og aksjen legger på seg 4,39 prosent til 88,00 kroner. SEB jekker opp kursmålet fra 73 til 100 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

«Vi er fortsatt overbevist om at en spin-off av Human Health Ingredients (HHI) før eller siden vil komme, ettersom dette ser ut til å være det klare mandatet fra Aker. Selv om tidspunktet er usikkert, merker vi oss at HHI nærmer seg 60 millioner dollar i årlig ebitda, ofte omtalt av ledelsen som en milepæl», skriver SEB i sin rapport, ifølge TDN Direkt.

Flyselskapet Norse Atlantic har steget 128 prosent siden nyttår. Aksjen var mandag morgen markant opp, men er nå ned 0,11 prosent til 9,13 kroner. Arctic Securities tar nå opp dekning av Norse med en kjøpsanbefaling. Kursmålet er satt til 15 kroner.

Dellia Group, som produserer tørket frukt, debuterer mandag på børs. Aksjen fyker opp hele 30,37 prosent til 176,00 kroner på høy omsetning.

Selskapet, som blant annet har med seg Petter Stordalen på eiersiden, har tidligere uttalt at målet med børsnoteringen er å finansiere videre ekspansjon. Dellia er allerede etablert i åtte europeiske markeder utenfor Norden, og ser for seg ytterligere vekst på kontinentet.

I 2024 omsatte selskapet for 266 millioner kroner, en vekst på 151 prosent fra året før. For første halvår 2025 rapporterte Dellia en omsetning på 280 millioner kroner, med en justert driftsmargin på 15 prosent.

Vow og datterselskapet Scanship har mottatt en ordre fra et større europeisk verft på 11,3 millioner euro, tilsvarende 132 millioner kroner. Nyheten sender aksjen opp 7,00 prosent til 2,14 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen ned 0,96 prosent til 69,46 dollar fatet, mens den ved børsslutt fredag var omsatt for 70,36 kroner. WTI-oljen faller 1,13 prosent på 64,98 dollar fatet.

Equinor er ned 1,59 prosent til 253,40 kroner, mens Aker BP svekkes 1,25 prosent til 260,00 kroner. Vår Energi går tilbake 1,47 prosent til 34,97 kroner.

Questerre styrkes 14,81 prosent til 2,64 kroner. Selskapet meldte mandag morgen at det har fullført kjøpet av det brasilianske oljeskifer- og raffineriselskapet PX Energy, samt inngått en bindende avtale om et 50/50 joint venture med Nice Capital Holdings.