Sjefen for Frankrikes statlige investeringsfond hevder at Europa er industrielt kolonisert av Kina og digitalt kolonisert av USA. Behovet for privat risikokapital beskrives som skrikende.

Publisert 29. sep.
FANGER EUROPA? Sjefen for Frankrikes statlige investeringsfond mener Europa er teknologisk kolonisert av USA og industrielt kolonisert av Kina. Foto: NTB
Odd Steinar Parr
Europeiske private og institusjonelle investorer er stinne av kapital, men den blir ikke investert i Europa. Det er et stort problem, mener Nicolas Dufourcq, sjef for det franske statlige investeringsfondet Bpifrance.

ADVARER: Sjefen for Frankrikes statlige investeringsfond, Nicolas Dufourcq. Foto: Bloomberg

– Jeg beklager å være radikal i mitt syn, men Europa er dobbelt kolonisert: industrielt kolonisert av kineserne og digitalt kolonisert av USA. Dette ligger ikke i fremtiden, vi ser konsekvensene nå, sa han ifølge CNBC på en konferanse for privat kapital i Paris forrige uke (IPEM). 

– Tar risiko i USA

Og konsekvensen, ifølge Dufourcq, er at Europa setter seg ut av posisjon til å finansiere egne, fremtidskritiske industrier.

– Selv Europas rikeste, family offices og kapitalforvaltere plasserer typisk pengene i konservative aktiva som eiendom, og deretter i amerikansk teknologi når de vil ta mer risiko i stedet for å støtte hjemlige innovatører. Når Europas oppsparte midler investeres i risikofylte aktiva, går de til USA, fortsatte han.

Dufourcq, som styrer et fond med rundt 100 milliarder euro i forvaltningskapital, dro ifølge kanalen frem franske Quandela. Bpifrance har vært med i tre finansieringsrunder for selskapet som fondssjefen hevdet har utviklet en brikke som overgår enkelte amerikanske konkurrenter.

– Skrikende behov

Tall fra FactSet viser at Quandela i løpet av de tre rundene har hentet inn 61,85 millioner euro.

– Vi har et skrikende behov for privat kapital til å finansiere dyptgående teknologi, som er Europas fremtid, sa Dufourcq videre i sitt IPEM-innlegg, og sammenlignet ifølge CNBC den europeiske risikoaversjonen med «den californiske kulturen.»

– Der ser investorene det som sin plikt å finansiere oppstartsselskaper for å sikre fremtidig dominans. Har du ikke den kulturen i Europa, vil du fortsette å investere i turisme, vin, eiendom og amerikansk teknologi, la han sarkastisk til.

Oppstartsselskaper støttet av risikokapital i USA hentet, ifølge tall fra PitchBook, nesten 163 milliarder dollar i løpet av første halvår i år. Til sammenligning hentet europeiske oppstartsselskaper drøyt 32 milliarder dollar i samme periode.

