Europeiske private og institusjonelle investorer er stinne av kapital, men den blir ikke investert i Europa. Det er et stort problem, mener Nicolas Dufourcq, sjef for det franske statlige investeringsfondet Bpifrance.

ADVARER: Sjefen for Frankrikes statlige investeringsfond, Nicolas Dufourcq. Foto: Bloomberg

– Jeg beklager å være radikal i mitt syn, men Europa er dobbelt kolonisert: industrielt kolonisert av kineserne og digitalt kolonisert av USA. Dette ligger ikke i fremtiden, vi ser konsekvensene nå, sa han ifølge CNBC på en konferanse for privat kapital i Paris forrige uke (IPEM).

– Tar risiko i USA

Og konsekvensen, ifølge Dufourcq, er at Europa setter seg ut av posisjon til å finansiere egne, fremtidskritiske industrier.

– Selv Europas rikeste, family offices og kapitalforvaltere plasserer typisk pengene i konservative aktiva som eiendom, og deretter i amerikansk teknologi når de vil ta mer risiko i stedet for å støtte hjemlige innovatører. Når Europas oppsparte midler investeres i risikofylte aktiva, går de til USA, fortsatte han.

Dufourcq, som styrer et fond med rundt 100 milliarder euro i forvaltningskapital, dro ifølge kanalen frem franske Quandela. Bpifrance har vært med i tre finansieringsrunder for selskapet som fondssjefen hevdet har utviklet en brikke som overgår enkelte amerikanske konkurrenter.

– Skrikende behov

Tall fra FactSet viser at Quandela i løpet av de tre rundene har hentet inn 61,85 millioner euro.

– Vi har et skrikende behov for privat kapital til å finansiere dyptgående teknologi, som er Europas fremtid, sa Dufourcq videre i sitt IPEM-innlegg, og sammenlignet ifølge CNBC den europeiske risikoaversjonen med «den californiske kulturen.»

– Der ser investorene det som sin plikt å finansiere oppstartsselskaper for å sikre fremtidig dominans. Har du ikke den kulturen i Europa, vil du fortsette å investere i turisme, vin, eiendom og amerikansk teknologi, la han sarkastisk til.

Oppstartsselskaper støttet av risikokapital i USA hentet, ifølge tall fra PitchBook, nesten 163 milliarder dollar i løpet av første halvår i år. Til sammenligning hentet europeiske oppstartsselskaper drøyt 32 milliarder dollar i samme periode.