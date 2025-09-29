Ifølge avisen har oljefondet investeringer på over 6 milliarder kroner i selskapene, som er fra Tyskland, Kina, Israel og Spania.

Den største investeringen er i tyske Heidelberg Materials AG med en verdi på 4,1 milliarder kroner og en eierandel på 0,97 prosent. Andre selskaper inkluderer spanske ACS Activida, des de Construccion y Servicios med 2,2 milliarder kroner, samt mindre investeringer i ett spansk, ett kinesisk og to israelske selskaper.

Selskapene på svartelisten er ifølge FN involvert i ulike aktiviteter som levering av utstyr til ulovlige bosetninger, riving av palestinsk eiendom og overvåking.

SV-leder Kirsti Bergstø reagerer kraftig på opplysningene og mener oljefondet må trekke alle investeringer i ulovlig okkupasjon på Vestbredden.

Oljefondet sier at de følger nøye med på screeninglister.

– Vi gjennomfører egne risikovurderinger av selskaper og deler relevant informasjon med Etikkrådet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Roar Wold i oljefondet i en epost til Vårt Land.

Han legger til at fondet per 30. juni var investert i 19 selskaper som står på FNs oppdaterte svarteliste og at fire selskaper ble ekskludert i august etter anbefalinger fra Etikkrådet.

– Utover dette kan vi ikke kommentere løpende salg av selskaper.