DNB Carnegie: Vraker flere aksjer – har en ny favoritt

I løpet av forrige uke falt DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 0,9 prosent, og mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,0 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 31,8 prosent hittil i år.

Forrige ukes vinnere var Odfjell Drilling, Hafnia og Gjensidige, som gikk opp henholdsvis 3,1 prosent, 3,0 prosent og 2,6 prosent. Verst gikk det med Nordic Semiconductor som falt 5,1 prosent, etterfulgt av SalMar og Link Mobility som begge falt 3,4 prosent.

Denne uken velger strateg Paul Harper å ta gevinst i Norwegian, SalMar og Link Mobility. Siden aksjene ble inkludert i porteføljen har de gitt en avkastning på henholdsvis 16,7 prosent, 5,6 prosent og 2,5 prosent.

En spennende uke

– Det blir en spennende uke sett fra et makroperspektiv, sier Harper til Finansavisen.

– Tror du det går mot en nedstengning i USA på onsdag?

– Det kan resultere i en shut down i en liten periode, men slike nyheter blir aldri annonsert før i siste liten, sier strategen.

Satser på DOF Group

Inn kommer DOF Group. Harper understreker at nykommeren i porteføljen har en sterk kvantitativ rangering på kursmomentum og en positiv endring i inntjeningsmomentumet, samtidig som han ser et utbyttepotensial fremover.

– Det er også en hegde mot porteføljens undervekt innen olje og energi etter at oljeprisen steg til over 70 dollar fatet i forrige uke. Vi har verken Equinor, Aker BP eller Vår Energi i porteføljen, sier Harper.

Torsdag kveld i forrige uke meldte DOF Group at selskapet har sikret seg tre kontrakter i Brasil til verdi 390 millioner dollar og omfatter mer enn 4.000 planlagte inspeksjoner, noe som løftet aksjen tre prosent i fredagens handel.

Arbeidet vil dekke Brasils tre viktigste offshorebasseng – Santos, Campos og Espirito Santo – og forventes å starte i første halvdel av 2026, med en varighet på tre år.