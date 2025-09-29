Ved lunsjtider ligger Oslo Børs opp 0,2 prosent til 1.665,51 poeng.

Dagens bevegelser

Meglerhuset Jefferies tar opp dekning av Gjensidige Forsikring med kjøpsanbefaling og et kursmål på 321 kroner. Det sender aksjen opp, og etter noen timers handel ligger den opp 4,3 prosent til 293,20 kroner.

SEB oppjusterer på sin side kursmålet på Aker Biomarine fra 73 til 100 kroner. Han gjentar også kjøpsanbefalingen, og aksjen ligger ved lunsj opp 5,1 prosent til 4,30 kroner.

«Vi er fortsatt overbevist om at en spin-off av Human Health Ingredients (HHI) før eller siden vil komme, ettersom dette ser ut til å være det klare mandatet fra Aker. Selv om tidspunktet er usikkert, merker vi oss at HHI nærmer seg 60 millioner dollar i årlig ebitda, ofte omtalt av ledelsen som en milepæl», skriver SEB.

Flyselskapet Norse Atlantic har steget kraftig siden nyttår. Arctic Securities tar opp dekning av aksjen med et skyhøyt kursmål på 15 kroner, men aksjen faller likevel 1,8 prosent til 8,89 kroner.

Dellia Group , som produserer tørket frukt, debuterer mandag på børs. Etter noen timers handel ligger aksjen opp 28,2 prosent til 173,02 kroner. Selskapet, som blant annet har med seg Petter Stordalen på eiersiden, har tidligere uttalt at målet med børsnoteringen er å finansiere videre ekspansjon.

Dellia er allerede etablert i åtte europeiske markeder utenfor Norden, og ser for seg ytterligere vekst på kontinentet. I 2024 omsatte selskapet for 266 millioner kroner, en vekst på 151 prosent fra året før. For første halvår 2025 rapporterte Dellia en omsetning på 280 millioner kroner, med en justert driftsmargin på 15 prosent.

Vow og datterselskapet Scanship har mottatt en ordre fra et større europeisk verft på 11,3 millioner euro, tilsvarende 132 millioner kroner. Aksjen ligger opp 9,3 prosent til 2,19 kroner.

Oljeprisen

Halvveis ut i handelsdagen på Oslo Børs omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 67,96 dollar, ned 1,1 prosent. Brent-oljen med levering i november omsettes for 68,99 dollar, ned 1,6 prosent.

Børslokomotivet Equinor faller 1,9 prosent til 252,70 kroner, mens Aker BP er ned 0,6 prosent til 261,70 kroner. Vår Energi er ned 1,3 prosent til 35,04 kroner.

Questerre meldte mandag morgen at det har fullført kjøpet av det brasilianske oljeskifer- og raffineriselskapet PX Energy, samt inngått en bindende avtale om et 50/50 joint venture med Nice Capital Holdings. Aksjen ligger opp 13,9 prosent til 2,62 kroner.