Gigantavtale sender aksje til værs på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, Dow Jones er opp 0,2 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,17 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,9 prosent til 15,88.

«Denne uken er det både kvartals- og månedsslutt. Så langt har S&P 500 steget med 2,8 prosent for måneden og 7,1 prosent for kvartalet. Dette har vært langt sterkere enn for europeiske aksjer», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Hva skjer 1. oktober?

Handelsbankens økonomer understreker at det haster å få på plass en midlertidig finansieringsløsning i USA, for å unngå en nedstengning av deler av offentlig forvaltning.

«De øverste kongressledernes skal møte Trump i dag for å diskutere et kortsiktig budsjettforslag, som må vedtas nå før 1.oktober. Skulle det heller gå mot en nedstengning, må vi også være forberedt på at viktige nøkkeltall denne uken, som payrolls, ikke blir offentliggjort», skriver Handelsbanken i en rapport.

Strateg Paul Harper i DNB Carnegie tror det blir en spennende uke sett fra et makroperspektiv, og utelukker ikke at det går mot en nedstengning i USA på onsdag.

– Det kan resultere i en shut down i en liten periode, men slike nyheter blir aldri annonsert før i siste liten, sier Harper til Finansavisen.

Konkursbeskyttelse

Det amerikanske bildelselskapet First Brands Group har søkt om konkursbeskyttelse etter å ha oppgitt gjeld mellom 10-50 milliarder dollar, mens verdien på selskapets eiendeler er satt til mellom 1 og 10 milliarder. Det skaper store bekymringer i gjeldsmarkedene.

I mars oppga First Brands at det hadde 5,9 milliarder dollar i langsiktig gjeld.

Electronics Arts

Etter rykter i forrige uke ble det mandag klart at Electronic Arts tas av børs i en avtale verdt 55 milliarder dollar, tilsvarende 550 milliarder kroner. Konsortiet som kjøper spillgiganten inkluderer private equity-firmaet Silver Lake, Saudi-Arabias statlige investerigsfond og Jared Kushners investeringsfirma Affinity Partners.

«Investorer kan tolke dette som et tegn på at risikoviljen i markedet fortsatt er til stede, selv om det krever solide selskaper med sterke merkevarer», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en rapport.

Fredag steg Electronic Arts nesten 15 prosent, og kort tid etter at handelen tok til mandag klatrer aksjen ytterligere 5,2 prosent.