DNBs første sjef er død

Egil Gade Greve, som i 1990 ble den første konsernsjefen i DNB, er gått bort, 95 år gammel. Han ble født i Bergen 11. februar 1930 og døde 20. september, opplyser banken i en melding på LinkedIn.

Greve hadde en sentral rolle i norsk bankhistorie. Han ledet Bergen Bank gjennom den store bankkrisen på 1980-tallet og frem til fusjonen med Den norske Creditbank (DnC) i 1990. Fusjonen dannet Den norske Bank – bedre kjent som DNB – og Greve ble bankens aller første leder.

Bergenser

Som sjef sto han midt i en tid preget av konsolidering i norsk finansnæring. Han bidro til å legge grunnlaget for den utviklingen som har gjort DNB til Norges største finansinstitusjon og en av de største i Norden.

Selv om hovedkontoret lå i Oslo, var Greve opptatt av at DNB også skulle ha en sterk tilstedeværelse i Bergen. Den vestlandske forankringen ble et viktig punkt for ham, og banken har fortsatt betydelig virksomhet i byen.

«Trettifem år etter den nevnte fusjonen og flere andre fusjoner er DNB fortsatt Norges største finansinstitusjon – i dag også nest størst i Norden (målt i kapitalverdi). Banken har også betydelig virksomhet i Bergen. Det var viktig for ham», skriver DNB.

Greve gikk av som konsernsjef i 1991, da han nådde aldersgrensen.

Også etter sin aktive karriere var Greve engasjert i næringslivet og kulturlivet. Han hadde flere verv og ble tildelt flere utmerkelser. I 1997 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for både finansnæringen og kulturen.

Etterlater seg familie

Egil Gade Greve etterlater seg fire barn, samt barnebarn og oldebarn.

«Vi takker Egil Gade Greve for den han var og for det han gjorde for DNB, og minnes ham med beundring og respekt», skriver DNB.