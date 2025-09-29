Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,3 prosent til 1.657,67 poeng.

Dagens bevegelser

Dellia Group , som produserer tørket frukt, endte opp 25,9 prosent til 170 kroner på sin børsdebut. Selskapet, som blant annet har med seg Petter Stordalen på eiersiden, har tidligere uttalt at målet med børsnoteringen er å finansiere videre ekspansjon.

Dellia er allerede etablert i åtte europeiske markeder utenfor Norden, og ser for seg ytterligere vekst på kontinentet, opplyses det. I 2024 omsatte selskapet for 266 millioner kroner, en vekst på 151 prosent fra året før. For første halvår 2025 rapporterte Dellia en omsetning på 280 millioner kroner, med en justert driftsmargin på 15 prosent.

AF Gruppen meldte før stengetid at selskapet får nærmere en halv milliard kroner for byggingen av deler av Hafslund Celsios karbonfangstanlegg i Oslo. Aksjen steg 0,7 prosent til 167 kroner.

Meglerhuset Jefferies tar opp dekning av Gjensidige Forsikring med kjøpsanbefaling og et kursmål på 321 kroner. Det sendte aksjen opp, og Gjensidige endte opp 4 prosent til 292,20 kroner.

SEB oppjusterer på sin side kursmålet på Aker Biomarine fra 73 til 100 kroner. Han gjentar også kjøpsanbefalingen, og aksjen endte dagen opp 5,3 prosent til 88,80 kroner.

«Vi er fortsatt overbevist om at en spin-off av Human Health Ingredients (HHI) før eller siden vil komme, ettersom dette ser ut til å være det klare mandatet fra Aker. Selv om tidspunktet er usikkert, merker vi oss at HHI nærmer seg 60 millioner dollar i årlig ebitda, ofte omtalt av ledelsen som en milepæl», skriver SEB.

Flyselskapet Norse Atlantic har steget kraftig siden nyttår. Arctic Securities tar opp dekning av aksjen med et kursmål på 15 kroner, men aksjen falt likevel 3,9 prosent til 8,78 kroner.

Vow og datterselskapet Scanship har mottatt en ordre fra et større europeisk verft på 11,3 millioner euro, tilsvarende 132 millioner kroner. Aksjen endte opp 9,5 prosent til 2,19 kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 67,18 dollar, ned 2,2 prosent. Brent-oljen med levering i november ble omsatt for 68,32 dollar, ned 1,9 prosent. Oljeprisen falt brått ved 15-tiden, noe som dro med seg Oslo Børs.

Nedgangen skyldes sannsynligvis Opec-møtet søndag, der det ble vurdert en produksjonsøkning.

Børslokomotivet Equinor falt 3 prosent til 249,70 kroner, mens Aker BP endte ned 2,4 prosent til 256,90 kroner. Vår Energi falt 2,5 prosent til 34,59 kroner.

Questerre meldte mandag morgen at selskapet har fullført kjøpet av det brasilianske oljeskifer- og raffineriselskapet PX Energy, samt inngått en bindende avtale om et 50/50 joint venture med Nice Capital Holdings. Aksjen endte opp 15,5 prosent til 2,65 kroner.