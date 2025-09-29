Amerikanske innsidere dumper aksjer

Innsiderne, det vil si styremedlemmene og ledelsen, har formodentlig bedre kunnskap om et selskaps utsikter enn eksterne investorer og analytikere. Følgelig regnes det typisk som et positiv signal, dersom denne gruppen kjøper aksjer i eget selskap i stor skala, mens betydelige innsidesalg kan være et negativt signal.

GuruFocus har kalkulert at forholdet mellom månedlige innsiderkjøp og -salg i USAs aksjemarked var skarve 0,21 i august, noe som innebærer at det var nesten fem ganger flere salg enn kjøp. Til sammenligning er snittet siden 2004 hele 0,42.

Det er verdt å merke seg at innsiderne ofte laster opp med aksjer etter kraftige børsfall, når folk flest får panikk og reduserer eksponeringen. For eksempel var kjøp/selg-indikatoren helt oppe i 1,85 i februar 2020, da styremedlemmer og ledere brukte det coronarelaterte børsfallet til å satse mer på egne selskaper. Nedstengningene bidro til at S&P 500 svekket seg med nesten 13 prosent fra toppen 19. februar til utgangen av samme måned. I det følgende året steg indeksen med solide 29 prosent.

I nyere historie var kjøp/selg-indikatoren lavest i oktober 2006-januar 2007, noen måneder før vi gikk inn i en global finanskrise og opplevde dramatiske børsfall. S&P 500s topp ble nådd i oktober 2007, og stupte deretter 57 prosent frem til tidlig i mars 2009.

Statistikk fra USAs finanstilsyn viser også hvor innsidekjøpene og -salgene er mest omfattende. Det er et tankekors at Nvidias innsidere har kvittet seg med aksjer verdt mer enn 1 milliard dollar i det seneste året – mens ingen har investert mer av sine sparepenger i brikkeprodusenten. I Amazon solgte toppsjef Jeff Bezos for 1,4 milliarder dollar rundt månedsskiftet juni–juli, og Meta Platforms-innsiderne har dumpet aksjer verdt til sammen 855 millioner dollar.

Noen av disse transaksjonene, men ikke alle, er del av en automatisert salgsplan, der for eksempel 10 000 aksjer selges hver måned