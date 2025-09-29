Banker må betale tidligere – nye regler for krisefondet

Bankenes sikringsfond har sendt ut et nytt høringsnotat med forslag til justeringer i modellen for innkreving av penger til krisetiltaksfondet. Forslaget kommer etter at EU har oppdatert sine retningslinjer, og etter en tilsvarende endring i innskuddsgarantifondet.

Endringene handler i hovedsak om å bruke ferskere data, gjøre beregningene mer transparente og å dele innbetalingen i to.

I dag brukes tall som ofte er to år gamle når bankenes bidrag beregnes. Det vil fondet endre. Med den nye modellen blir datagrunnlaget i hovedsak basert på tall fra siste årsslutt før bidragsåret.

«Bruk av nyere data bidrar til at foretakenes aktuelle finansielle situasjon reflekteres bedre i bidragene til krisetiltaksfondet», skriver fondet i høringsnotatet.

Det foreslås også å endre metoden for å fastsette hvor mye bankene samlet må betale. I stedet for et gjennomsnitt av fire observasjoner, skal tallet baseres på innskudd ved årsslutt.

Den største praktiske endringen er likevel en todelt innkreving. Bankene skal tidlig på året få en faktura tilsvarende 40–60 prosent av fjorårets bidrag. Senere, når endelige tall er klare, kommer en justert sluttfaktura i mai. I dag betales hele beløpet i mars.

I tillegg legges det opp til at likviditetsindikatoren LCR skal måles kvartalsvis i stedet for månedlig, siden tallene er offentlig tilgjengelige.

For bankene betyr endringene både fordeler og ulemper. De får bidrag som i større grad reflekterer risiko og oppdatert regnskap, men samtidig flere innbetalinger i løpet av året. For Bankenes sikringsfond gir forslaget mindre manuelt arbeid med data, men noe mer administrasjon rundt faktureringen.