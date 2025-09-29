Wall Street: Bred oppgang blant Magnificent 7

Saken oppdateres

Ved 19-tiden står Dow Jones ned 0,14 prosent til rundt 46.180 poeng, mens S&P 500 stiger 0,09 prosent til 6.651 poeng. Nasdaq stiger 0,37 prosent til 22.564 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 5,36 prosent til 16,13. Renten på tiårige amerikanske statsrenter stiger til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen synker til 4,07 prosent.

Gullprisen nådde tidligere i dag en ny rekord på 3.831 dollar, og ligger ved 19-tiden på 3.827 dollar. Oppgangen tilskrives gulls rolle som trygg havn i urolige markeder, kombinert med forventninger om lettelser fra amerikanske sentralbanken og økt etterspørsel fra investorer som søker stabilitet.

Magnificent 7

Hittil i dag har seks av de sju såkalte «Magnificent 7»-aksjene steget. «Magnificent 7» er en betegnelse brukt på de sju største og mest toneangivende teknologiselskapene på Wall Street.

Nvidia stiger mandag etter forrige ukes fall og er opp 2,05 prosent. Microsoft er opp 0,73 prosent, mens Amazon har steget med 0,71 prosent. Alphabet er opp 0,71 prosent, Meta er opp 0,50 prosent og Tesla er opp 0,40 prosent.

Apple er dagens taper blant de syv aksjene, og er ned 0,69 prosent.

Andre aksjebevegelser

Spillselskapet Electronic Arts er opp 4,7 prosent etter at det mandag ble kjent at selskapet tas av børs i en avtale verdt 55 milliarder dollar, tilsvarende 550 milliarder kroner. Konsortiet som kjøper spillgiganten inkluderer private equity-firmaet Silver Lake, Saudi-Arabias statlige investerigsfond og Jared Kushners investeringsfirma Affinity Partners.

Paypal stiger med 2,7 prosent.

Intel er ned 2,9 prosent, i etterkant av at TSMC avviste rapporter om at selskapet var i samtaler med Intel om et partnerskap.