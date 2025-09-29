Goldman Sachs oppgraderte mandag sin anbefaling på globale aksjer fra hold til kjøp. Banken viser til bedre økonomisk momentum på tvers av regioner, attraktive verdsettelser og økende støtte fra penge- og finanspolitikk, ifølge MarketWatch.

«Vi mener at god inntjeningsvekst, rentekutt fra Fed uten resesjon og global finanspolitisk stimulans vil fortsette å støtte aksjemarkedene», skriver Goldman-analytikerne i et notat.

«Nedgangen i konjunktursyklusen har fortsatt, men resesjonsrisikoen forblir forankret, samtidig som penge- og finanspolitisk stimulans akselererer, noe som skaper fortsatt gunstige makroforhold for risikotunge eiendeler», skriver et analyseteam ledet av Christian Mueller-Glissmann i en kundemelding mandag.

Historiske paralleller

Ifølge meglerhuset peker historien på at aksjer ofte gjør det godt i senkonjunkturfaser når risikoen for resesjon er lav og politikken er støttende. Banken viser til slutten av 1990-tallet og midten av 1960-tallet, perioder som begge utløste sterke oppganger i aksjemarkedet.

Goldman-økonomene venter to rentekutt fra Federal Reserve i løpet av året, samt to nye i 2026. Samtidig advarer de om at risikoen for et markedsfall fortsatt er høy, drevet av kombinasjonen av høye verdsettelser og en avtagende amerikansk konjunktur.

Oppgraderer råvarer

Banken har også oppgradert råvarer fra selg til hold for tremåneders horisonten, mens gullprisen allerede er opp 45 prosent hittil i år og mandag satte ny rekord over 3.800 dollar pr. unse. På kredittsiden har Goldman gått motsatt vei, og nedgraderer fra nøytral til undervekt, med henvisning til at verdsettelsen er en større begrensning der enn for aksjer.

For å se en korreksjon på kort sikt mener Goldman at markedet trenger mer negative økonomiske data, fall i aktivapriser og høyere volatilitet. VIX-indeksen har ligget under 20 gjennom sommeren, mens S&P 500 hittil i år har satt 28 nye rekorder, drevet av teknologisektoren og en oppgang på 13 prosent.