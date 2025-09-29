Bred oppgang på Wall Street: Kryptorush og Electronic Arts til himmels

Dow Jones endte opp 0,15 prosent til rundt 4.6.316 poeng, mens S&P 500 steg 0,26 prosent til 6.659 poeng. Nasdaq steg 0,48 prosent til 22.591 poeng.

Gullprisen nådde tidligere i dag en ny rekord og ligger kl. 22.00 på 3.858 dollar pr. unse.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 5,23 prosent til 16,09.Renten på den tiårige amerikanske statsrenten lå på rundt 4,14 prosent. Trettiåringen falt til 4,71 prosent.

Uro før nøkkeltall

Markedene preges av økende uro knyttet til en mulig nedstengning av amerikanske myndigheter. En nedstengning vil ikke bare sende hundretusener av statsansatte hjem, men også kunne forsinke nøkkeltall som sysselsettings- og inflasjonsdata. Det gjør det øker usikkerheten rundt hva Federal Reserve gjør videre med renten.

På makrosiden er oppmerksomheten rettet mot fredagens arbeidsmarkedsrapport. Den regnes som et av de mest markedsstyrende datapunktene, men risikoen for utsettelse øker dersom myndighetene stenger ned. Dermed kan de neste dagene bli avgjørende for stemningen på Wall Street.

Kryptorush

Det var bred oppgang blant kryptovalutaene mandag. Bitcoin steg 3,55 prosent til 114.261 dollar, mens Etheruem steg 3,75 prosent til 4.191 dollar.

Ellers blant de populære kryptoaksjene steg MARA Holdings 15,69 prosent til 18,66 dollar, mens Robinhood Markets steg 14,94 prosent til 136,72 dollar.

Ifølge Finance Magnates skyldes dagens oppgang en kombinasjon av teknisk rekyl etter en svakere periode, økt institusjonell etterspørsel gjennom kryptofond og ETF-produkter, samt bedre markedsstemning drevet av forventninger om at reguleringsklimaet i USA kan bli mer forutsigbart. Analysen peker også på at kapitalflyt mot mer risikofylte aktiva har fått drahjelp av en svakere dollar og generell optimisme inn mot årets siste kvartal.

Aksjer

Intel falt over 2,9 prosent mandag etter en sterk oppgang i forrige uke, til tross for Nvidias planlagte investering på 5 milliarder dollar. Selskapet mottok også 9 milliarder dollar i støtte fra amerikanske myndigheter i august i år, samtidig som ny CEO Lip Bu Tan har satt fart i en aggressiv opprydding i balansen. Ifølge Deutsche Bank-analytiker Ross Seymore vil de reelle finansielle gevinstene fra disse tiltakene trolig først kunne materialisere seg fra 2028 og utover.

Electronic Arts endte mandag opp 4,5 prosent etter at det tidligere på dagen ble kjent at selskapet tas av børs i en avtale verdt 55 milliarder dollar, tilsvarende 550 milliarder kroner. Konsortiet som kjøper spillgiganten inkluderer private equity-firmaet Silver Lake, Saudi-Arabias statlige investerigsfond og Jared Kushners investeringsfirma Affinity Partners.

Ellers er Tesla opp 0,64 prosent, mens Apple falt med 0,4 prosent. Google falt 1,14 prosent, men Nvidia steg med 2,07 prosent. Amazon endte opp 1,09 prosent, Microsoft endte opp 0,61 prosent og og Meta falt med 0,05 prosent.