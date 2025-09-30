Rentemøte og nøkkeltall preger Asia-børsene

Det er små utslag og blandet stemning på børsene i Asia tirsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,31 prosent.

Ferske tall viser at den japanske industriproduksjonen endte ned 1,2 prosent i august, mot en ventet nedgang på 0,8 prosent. Detaljhandelen falt i samme periode 1,1 prosent, noe som var helt på linje med forventningene.

Shanghai Composite i Kina legger på seg 0,40 prosent, CSI 300 styrkes 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,10 prosent.

De kinesiske produksjonssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien var i september igjen under 50, og indikerer dermed en tilbakegang for sjette måned på rad. PMI-indeksen endte på 49,8, mens det ifølge en Reuters-måling på forhånd var ventet 49,6.

Den private PMI-målingen RatingDogs viste derimot en indeks på 51,2 for industrien i september, og overgikk forventningene på 50,2.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,04 prosent. Nifty 50 i India klatrer 0,10 prosent, Straits Times i Singapore styrkes 0,35 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,02 prosent.

Investorer venter nå på en rentebeslutning fra Reserve Bank of Australia (RBA). Ifølge en sammenstilling utført av Reuters er det ventet at styringsrenten holdes i ro på 3,6 prosent grunnet høy inflasjon.