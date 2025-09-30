Dette skjer i dag

USA: Chicago PMI september, kl. 15.45

USA: Jolts stillingsåpninger august, kl. 16.00

USA: CB forbrukertillit september, kl. 16.00

Annet:

Airthings: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Atlantic Sapphire: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00

SpareBank 1 Sør-Norge: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00

Skue Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00

Eurosonen: ESB-sjef Lagarde tale, kl. 14.50

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Nike

Ekskl. utbytte:

Pioneer Property Group

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Andenæs-familien er årets store børsvinner. De sitter fullastet i blant andre Protector, Eiendomsspar, Nordic Semiconductor og Morrow Bank, som så langt i år har gitt en papirgevinst på 700 millioner kroner. Det tilsvarer en avkastning på rundt 40 prosent.

Familiens største investering er Protector Forsikring, som beløper seg til 624 millioner kroner. Så langt i år er aksjen opp 73 prosent, inkludert utbytter.

Energiminister Terje Aasland tror ikke Norgespris vil være en katastrofe for kraftsystemet, slik kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt varslet i forrige uke.

Aasland mener dette er en ekstremt overdrevet ordbruk. Han sier det er langt fra noen katastrofe at nordmenn får en normal, norsk strømpris.

Treningskjeden Adrenalin står på konkursens rand. Den ble startet for to år siden av klatrekonge Magnus Midtbø, Normal-gründer Jesper Brandt og Lasse Tufte, og målet var å ha over 30 sentre i løpet av fem år.

Nå har de to sentre og en gjeld på 25 millioner kroner. Nylig ble det åpnet rekonstruksjon, og hvis selskapet ikke lykkes med å finne nye investorer, kan det være kroken på døren.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om NRKs bablerier om kongen. Et par dager etter at Netflix-dokumentaren med prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett ble lansert, kunne NRK fortelle at 73 prosent nå støtter monarkiet. En sterk oppgang fra 69 prosent.

Det er utrolig kunnskapsløst og ren propaganda for kongefamilien. Skamløs journalistikk. Bak denne journalistikken i NRK står Kristi Marie Skrede, som er kongefamiliens lamme puddel. Ukritisk til det komiske, skriver Hegnar.