I 2020 var det full fest i Tore Aksel Voldbergs regnskaper med et resultat på 880 millioner kroner, men året etter tapte han 200 millioner og i 2022 var det helt krise med et resultat før skatt på minus 982 millioner kroner. I 2023 ble det nok et underskudd og nå er tallene for 2024 klare.

For investeringsselskapene Skøien og Dukat, der Voldbergs aksjeinvesteringer ligger, endte fjoråret med et tap på 70 millioner kroner,

De to selskapene ble lagt inn under holdingselskapet Aspestrand Holding i 2021, som også inkluderer Aspestrand Eiendom, men her er det ikke klare konserntall.

Har en plan

Dukat hadde et underskudd på 17,5 millioner kroner og egenkapitalen var på minus 111 millioner kroner.

«Selskapets aksjekapital er således tapt. Selskapet og personlig aksjonær har stilt kausjon til kreditorer som sikkerhet for tapet i Dukat. Styret har utarbeidet en handlingsplan for å sikre videre drift», konkluderes det i årsberetningen.

Det er verdt å nevne at fjorårsrapporten til Dukat på uvanlig vis ikke inneholder noen revisorberetning. Det gjør det heller ikke i Aspestrand Holding.

I Skøien endte fjoråret med et underskudd på 52,5 millioner kroner, ned fra 84 millioner året i forveien. Egenkapitalen lå dermed an til å bli tapt her også, men den endte i pluss med 4 millioner etter en kapitalforhøyelse på 39 millioner kroner.

DUKAT AS (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −11,8 −6,8 Netto finans −5,6 −7,3 Årsresultat −17,5 −14 Egenkapital −111,2 −93,7 Gjeld 195,2 157,4

«Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet», står det i Skøien-rapporten.

Voldberg er kjent for å handle med høy belåning. Gjeld til meglerhus oppført til rett under 145 millioner kroner, mens den regnskapsførte verdien av pantesikrede eiendeler lå på 71,5 millioner. I Dukat er det gjeld til personlig indirekte eier på 15,5 millooner kroner, opp fra 6,6 millioner kroner i 2023.

Det er stilt garanti for gjeld til meglere fra selskapet og Voldberg personlig.

SKØIEN AS (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −75,2 −71,6 Netto finans 22,8 −12,6 Årsresultat −52,5 −84,2 Egenkapital 4,1 17,6 Gjeld 85,3 136,4

Krympet portefølje

Aksjeporteføljene i Dukat og Skøien var på rundt 130 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

En titt i aksjonærlister fra Holdings viser at Voldberg sitter på nordiske aksjer for 112 millioner kroner, med Aker Biomarine som største post på 75 millioner kroner etterfulgt av Nordic Semiconductor.

«Ved avleggelsen av regnskapet for 2024 har selskapet positivt resultat hittil i 2025», står det videre i beretningen. Det samme gjentas i rapporten som inneholder tallene til Skøien.