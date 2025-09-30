Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at fredagens oppkjøpsrykter rundt spillgiganten Electronic Arts viste seg å stemme.

«Et konsortium ledet av Saudi-Arabias oljefond, PIF, legger 55 milliarder dollar på bordet for å ta selskapet av børs. Det er en påminnelse om hvor strategisk aktive enkelte statlige fond er i kapitalmarkedene», skriver analytikeren, og påpeker at dette for Saudi-Arabia er mer enn en finansiell transaksjon.

«PIF er nøkkelverktøyet i landets ambisjon om å gjøre seg mindre avhengig av oljeinntekter. Gjennom store investeringer i alt fra underholdning til teknologi bygger kongedømmet nye bein å stå på. Spesielt tydelig er satsingen på kunstig intelligens og datasentre. Dersom data er den nye «oljen», ønsker Saudi-Arabia å være blant de første til å posisjonere seg som en global kraft i denne nye infrastrukturen», fortsetter Berntsen.

Han påpeker at man her finner likhetene med Warren Buffetts Berkshire Hathaway: konsentrerte satsinger, kontrollposter og en betydelig andel unoterte selskaper.

«Buffett har vist en unik evne til å tilpasse strategien etter kapitalbasens størrelse – noe PIF i økende grad ser ut til å etterligne», skriver analytikeren.

«Forskjellene ligger i motivasjonen. Buffett har alltid hatt som mål å skape avkastning for sine eiere, mens PIFs mandat er bredere: å omstille et helt lands økonomi og redusere oljeavhengigheten. Der Buffett bygger et imperium av selskaper, bygger PIF et nytt Saudi-Arabia», påpeker Berntsen.

Asia

Det er små utslag og blandet stemning på børsene i Asia tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,31 prosent.

Shanghai Composite i Kina legger på seg 0,40 prosent, CSI 300 styrkes 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,10 prosent.

De kinesiske produksjonssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien var i september igjen under 50, og indikerer dermed en tilbakegang for sjette måned på rad. PMI-indeksen endte på 49,8, mens det ifølge en Reuters-måling på forhånd var ventet 49,6.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,02 prosent. Investorer venter nå på en rentebeslutning fra Reserve Bank of Australia (RBA). Ifølge en sammenstilling utført av Reuters er det ventet at styringsrenten holdes i ro på 3,6 prosent grunnet høy inflasjon.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 0,65 prosent til 67,53 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,63 prosent på 65,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Dow Jones endte opp 0,15 prosent til rundt 4.6.316 poeng, mens S&P 500 steg 0,26 prosent til 6.659 poeng. Nasdaq steg 0,48 prosent til 22.591 poeng.

Intel falt over 2,9 prosent mandag etter en sterk oppgang i forrige uke, til tross for Nvidias planlagte investering på 5 milliarder dollar.

Electronic Arts endte mandag opp 4,5 prosent etter at det tidligere på dagen ble kjent at selskapet tas av børs i en avtale verdt 55 milliarder dollar, tilsvarende 550 milliarder kroner. Konsortiet som kjøper spillgiganten inkluderer private equity-firmaet Silver Lake, Saudi-Arabias statlige investerigsfond og Jared Kushners investeringsfirma Affinity Partners.