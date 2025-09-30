Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.
Han trekker i sin morgenrapport frem at fredagens oppkjøpsrykter rundt spillgiganten Electronic Arts viste seg å stemme.
«Et konsortium ledet av Saudi-Arabias oljefond, PIF, legger 55 milliarder dollar på bordet for å ta selskapet av børs. Det er en påminnelse om hvor strategisk aktive enkelte statlige fond er i kapitalmarkedene», skriver analytikeren, og påpeker at dette for Saudi-Arabia er mer enn en finansiell transaksjon.
«PIF er nøkkelverktøyet i landets ambisjon om å gjøre seg mindre avhengig av oljeinntekter. Gjennom store investeringer i alt fra underholdning til teknologi bygger kongedømmet nye bein å stå på. Spesielt tydelig er satsingen på kunstig intelligens og datasentre. Dersom data er den nye «oljen», ønsker Saudi-Arabia å være blant de første til å posisjonere seg som en global kraft i denne nye infrastrukturen», fortsetter Berntsen.
Han påpeker at man her finner likhetene med Warren Buffetts Berkshire Hathaway: konsentrerte satsinger, kontrollposter og en betydelig andel unoterte selskaper.
«Buffett har vist en unik evne til å tilpasse strategien etter kapitalbasens størrelse – noe PIF i økende grad ser ut til å etterligne», skriver analytikeren.
«Forskjellene ligger i motivasjonen. Buffett har alltid hatt som mål å skape avkastning for sine eiere, mens PIFs mandat er bredere: å omstille et helt lands økonomi og redusere oljeavhengigheten. Der Buffett bygger et imperium av selskaper, bygger PIF et nytt Saudi-Arabia», påpeker Berntsen.
Asia
Det er små utslag og blandet stemning på børsene i Asia tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,31 prosent.
Shanghai Composite i Kina legger på seg 0,40 prosent, CSI 300 styrkes 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,10 prosent.
De kinesiske produksjonssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien var i september igjen under 50, og indikerer dermed en tilbakegang for sjette måned på rad. PMI-indeksen endte på 49,8, mens det ifølge en Reuters-måling på forhånd var ventet 49,6.
S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,02 prosent. Investorer venter nå på en rentebeslutning fra Reserve Bank of Australia (RBA). Ifølge en sammenstilling utført av Reuters er det ventet at styringsrenten holdes i ro på 3,6 prosent grunnet høy inflasjon.
Oljeprisen
Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 0,65 prosent til 67,53 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,63 prosent på 65,05 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.
Wall Street
Dow Jones endte opp 0,15 prosent til rundt 4.6.316 poeng, mens S&P 500 steg 0,26 prosent til 6.659 poeng. Nasdaq steg 0,48 prosent til 22.591 poeng.
Intel falt over 2,9 prosent mandag etter en sterk oppgang i forrige uke, til tross for Nvidias planlagte investering på 5 milliarder dollar.
Electronic Arts endte mandag opp 4,5 prosent etter at det tidligere på dagen ble kjent at selskapet tas av børs i en avtale verdt 55 milliarder dollar, tilsvarende 550 milliarder kroner. Konsortiet som kjøper spillgiganten inkluderer private equity-firmaet Silver Lake, Saudi-Arabias statlige investerigsfond og Jared Kushners investeringsfirma Affinity Partners.
Oslo Børs
Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,3 prosent til 1.657,67 poeng.
Dellia Group , som produserer tørket frukt, endte opp 25,9 prosent til 170 kroner på sin børsdebut. Selskapet, som blant annet har med seg Petter Stordalen på eiersiden, har tidligere uttalt at målet med børsnoteringen er å finansiere videre ekspansjon.
Meglerhuset Jefferies tar opp dekning av Gjensidige Forsikring med kjøpsanbefaling og et kursmål på 321 kroner. Det sendte aksjen opp, og Gjensidige endte opp 4 prosent til 292,20 kroner.
SEB oppjusterer på sin side kursmålet på Aker Biomarine fra 73 til 100 kroner. Han gjentar også kjøpsanbefalingen, og aksjen endte dagen opp 5,3 prosent til 88,80 kroner.
Resultat pr. 2. kv.:
Akobo Minerals: Kl. 08.30, webcast kl. 12.00
Makro:
Norge: Norges Bank valutatransaksjoner oktober, kl. 10.00
Japan: BoJ referat rentemøte, kl. 01.50
Japan: Industriproduksjon august, kl. 01.50
Japan: Detaljhandel august, kl. 01.50
Kina: NBS PMI september, kl. 03.30
Kina: RatingDog PMI september, kl. 03.45
Australia: RBA rentebeslutning, kl. 06.30
Finland: BNP august, kl. 07.00
Japan: Boligbygging august, kl. 07.00
Danmark: BNP 2. kv. endelig, kl. 08.00
Sverige: Detaljhandel august, kl. 08.00
Tyskland: Detaljhandel august, kl. 08.00
UK: Driftsbalanse 2. kv., kl. 08.00
UK: BNP 2. kv. endelig, kl. 08.00
Frankrike: Inflasjon september foreløpig, kl. 08.45
Sveits: KOF ledende indikatorer september, kl. 09.00
Tyskland: Arbeidsledighet september, kl. 09.55
Tyskland: Inflasjon delstater september, kl. 10.00
Italia: Inflasjon september foreløpig, kl. 11.00
Tyskland: Inflasjon september foreløpig, kl. 14.00
USA: S&P/Case-Shiller boligpriser juli, kl. 15.00
USA: FHFA boligprisindeks juli, kl. 15.00
USA: Chicago PMI september, kl. 15.45
USA: Jolts stillingsåpninger august, kl. 16.00
USA: CB forbrukertillit september, kl. 16.00
Annet:
Airthings: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00
Atlantic Sapphire: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00
SpareBank 1 Sør-Norge: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00
Skue Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00
Eurosonen: ESB-sjef Lagarde tale, kl. 14.50
USA: API oljelagre, kl. 22.30
Utenlandske:
Nike
Ekskl. utbytte:
Pioneer Property Group