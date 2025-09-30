Disse aksjene handlet Nordnet-kundene: Én favoritt i oljesektoren

Nordnet-kundene var nettokjøpere av aksjer i september. Tank, forsikring samt ett oljeselskap var blant de mest nettokjøpte aksjene.

Publisert 30. sep. | Oppdatert 30. sep.
NETTOKJØP I SEPTEMBER: Nordnet-kundene ble ikke skremt av sesongmessig svakhet og endte opp som nettokjøpere av aksjer i september. Her Nordnet-analytiker Roger Berntsen. Foto: Iván Kverme
NETTOKJØP I SEPTEMBER: Nordnet-kundene ble ikke skremt av sesongmessig svakhet og endte opp som nettokjøpere av aksjer i september. Her Nordnet-analytiker Roger Berntsen. Foto: Iván Kverme
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
I den historisk svake aksjemåneden september lastet kundene til Nordnet opp med aksjer.

– En viktig årsak til optimismen er at flere av verdens børser – inkludert Oslo Børs – nå handles på rekordnivåer, kommenterer analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en pressemelding.

Før børsåpning på månedens siste handelsdag er hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent for måneden, mens amerikanske S&P 500 er opp 3,1 prosent.

Mye utenlandske aksjer

Kundene til Nordnet har brukt måneden til å selge flere aksjer som har hatt sterk kursutvikling, herunder den svenske forsvarsgiganten Saab og tech-kjempen Tesla.

For september var hele syv av de ti mest omsatte aksjene på topplisten utenlandske.

– Dette viser en tydelig trend: Norske investorer søker i stadig større grad muligheter utenfor hjemmemarkedet, kommenterer Berntsen.

Ny energi-favoritt

Oljeselskapet Aker BP var det eneste energiselskapet blant de ti mest nettokjøpte aksjene.

Ifølge Berntsen kan oljeaksjer være på vei tilbake i vinden blant investorer etter svak utvikling store deler av året.

– Mange lurer nå på om den sykliske nedturen i sektoren nærmer seg slutten. Hvis det stemmer, kan vi se mer kapital finne veien til energisektoren fremover, påpeker Berntsen.

Mest kjøpte

Blant de mest kjøpte aksjene i september var Frontline, Noba Bank og Novo Nordisk.

Tankrederiet Frontline har sett en kursoppgang på nær 50 prosent hittil i år, drevet av sterk etterspørsel etter tankskip i kjølvannet av økt oljeproduksjon fra Opec-landene, forklarer Berntsen.

Nykommeren NOBA Bank, som omfatter blant andre Bank Norwegian, har allerede blitt en populær aksje blant småsparerne.

– At norske investorer kjøper seg opp i Novo Nordisk, til tross for et betydelig kursfall i år, vitner om sterk tro på selskapets legemidler på lang sikt, skriver Berntsen.

Nordnet-kundestatistikk september

Topp 10 netto kjøpte aksjer

Topp 10 netto solgte aksjer

FrontlineDNB Bank
NOBA BankEuropris
Novo Nordisk BElmera Group
Protector ForsikringRusta
InstabankVår Energi
Byggmax GroupAker Solutions
Desert ControlTesla
Norsk Hydro

Norwegian

TidewaterSAAB B
Aker BPSalMar

Kilde: Nordnet

Finans

