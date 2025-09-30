Disse aksjene handlet Nordnet-kundene: Én favoritt i oljesektoren

I den historisk svake aksjemåneden september lastet kundene til Nordnet opp med aksjer.
– En viktig årsak til optimismen er at flere av verdens børser – inkludert Oslo Børs – nå handles på rekordnivåer, kommenterer analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en pressemelding.
Før børsåpning på månedens siste handelsdag er hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent for måneden, mens amerikanske S&P 500 er opp 3,1 prosent.
Mye utenlandske aksjer
Kundene til Nordnet har brukt måneden til å selge flere aksjer som har hatt sterk kursutvikling, herunder den svenske forsvarsgiganten Saab og tech-kjempen Tesla.
For september var hele syv av de ti mest omsatte aksjene på topplisten utenlandske.
– Dette viser en tydelig trend: Norske investorer søker i stadig større grad muligheter utenfor hjemmemarkedet, kommenterer Berntsen.
Ny energi-favoritt
Oljeselskapet Aker BP var det eneste energiselskapet blant de ti mest nettokjøpte aksjene.
Ifølge Berntsen kan oljeaksjer være på vei tilbake i vinden blant investorer etter svak utvikling store deler av året.
– Mange lurer nå på om den sykliske nedturen i sektoren nærmer seg slutten. Hvis det stemmer, kan vi se mer kapital finne veien til energisektoren fremover, påpeker Berntsen.
Mest kjøpte
Blant de mest kjøpte aksjene i september var Frontline, Noba Bank og Novo Nordisk.
Tankrederiet Frontline har sett en kursoppgang på nær 50 prosent hittil i år, drevet av sterk etterspørsel etter tankskip i kjølvannet av økt oljeproduksjon fra Opec-landene, forklarer Berntsen.
Nykommeren NOBA Bank, som omfatter blant andre Bank Norwegian, har allerede blitt en populær aksje blant småsparerne.
– At norske investorer kjøper seg opp i Novo Nordisk, til tross for et betydelig kursfall i år, vitner om sterk tro på selskapets legemidler på lang sikt, skriver Berntsen.
Nordnet-kundestatistikk september
|Topp 10 netto kjøpte aksjer
Topp 10 netto solgte aksjer
|Frontline
|DNB Bank
|NOBA Bank
|Europris
|Novo Nordisk B
|Elmera Group
|Protector Forsikring
|Rusta
|Instabank
|Vår Energi
|Byggmax Group
|Aker Solutions
|Desert Control
|Tesla
|Norsk Hydro
Norwegian
|Tidewater
|SAAB B
|Aker BP
|SalMar