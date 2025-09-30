Det er rødt på Oslo Børs tirsdag formiddag.

Kl. 11.15 står hovedindeksen i 1.654,02, ned 0,22 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Nykommere

Det såkalte bitcoin treasury-selskapet Ace Digital styrkes 13,98 prosent til 1,14 kroner i børsdebuten.

– Vår edge er at vi eier bitcoin med brannforsikring. Vi skal være den foretrukne proxy-eksponeringen for investorer som ikke kan eller vil kjøpe bitcoin selv. Hvis bitcoin faller mer enn 20 prosent, skal vi bidra til å redusere fallet, sa Ace-sjef Alexander Hagen til Finansavisen i midten av september.

Også mandag steg en børsnykommer kraftig, da Dellia Group føk opp 25,9 prosent i debuten. Produsenten av tørket frukt faller tirsdag tilbake 1,76 prosent til 167,00 kroner.

Dellia omsatte i 2024 for 266 millioner kroner, en vekst på 151 prosent fra året før. For første halvår 2025 rapporterte selskapet en omsetning på 280 millioner kroner, med en justert driftsmargin på 15 prosent.

Andre bevegelser

På listen over de mest omsatte er Stolt-Nielsen blant aksjene som styrkes mest, med en oppgang på 2,06 prosent til 346,00 kroner. SEB jekker nå opp sitt kursmål fra 334 til 440 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

Også Odfjell klatrer etter en SEB-oppdatering, og er nå opp 1,81 prosent til 123,60 kroner. Meglerhuset hever kursmålet på aksjen fra 130 til 155 kroner, og gjentar også her kjøpsanbefalingen.

Clarksons tar opp dekning av BW Energy med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 65 kroner. Aksjen legger på seg 1,78 prosent til 48,55 kroner.

«Med produksjon fra Maromba-feltet ventet å nå platåproduksjon innen 2028, ligger BW Energy an til betydelig vekst. Vi forventer at produksjonen vil tredobles fra 2024-nivået på rundt 28.000 fat oljeekvivalenter pr dag til rundt 88.000 fat pr dag i 2028», heter det i analysen, ifølge TDN Direkt.

Aker stiger 2,34 prosent til 788,00 kroner. Det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet meldte tirsdag morgen at de har besluttet å starte et tilbakekjøpsprogram på inntil 429.067 egne aksjer. Tilbakekjøpet skal benyttes til å gjøre opp et aksjelån fra TRG Holding AS, for aksjer brukt som vederlag i fusjonen mellom Aker Horizons Holding AS og et Aker-datterselskap.

AF Gruppen er tildelt en kontrakt av Statsbygg for vedlikehold og rehabilitering av Norges idrettshøgskole med en verdi på 100 millioner kroner. I en separat melding meldes det også at de gjennom sitt datterselskap AF Offshore Decom og i et joint venture (JV) med THREE60 Energy, har inngått en kontrakt med BP. Kontraktsverdien her er på opptil 4 milliarder kroner, hvorav AF Gruppens andel er på ca. 30 prosent.

Aksjen stiger 0,84 prosent til 168,40 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 1,16 prosent til 67,18 dollar fatet, mens den ved børsslutt mandag ble omsatt for 67,18 dollar. WTI-oljen faller 1,17 prosent på 62,71 dollar fatet.

Oljeprisene tynges nå av utsikter for et tilbudsoverskudd, samt en mulig slutt på krigen i Gaza.

Equinor faller 1,32 prosent til 246,40 kroner. Aker BP er ned 0,90 prosent til 254,60 kroner, mens Vår Energi svekkes 1,59 prosent til 34,04 kroner.