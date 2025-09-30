Eierens nådeløse krav og politiske aktivisme har akselerert gjennomtrekken av ledere i Elon Musks selskaper, skriver Financial Times etter å ha snakket med 10-20 nåværende og tidligere ansatte.

SLUTTET I X: Linda Yaccarino. Foto: Bloomberg

Tesla har nylig mistet nøkkelpersoner i en rekke deler av virksomheten, deriblant IT-sjefen og viktige ansatte i Optimus- og AI-teamene Musk har satset selskapets fremtid på. Alle disse avgangene har skjedd i kjølvannet av at selskapet kuttet 14.000 ansatte i april i fjor.

I xAI, som ble fusjonert med X i mars, sluttet både finansdirektøren og den juridiske direktøren nylig med én ukes mellomrom. Førstnevnte, Mike Liberatore, varte bare i tre måneder før han dro til Musks erkerival – Sam Altman i OpenAI.

«102 dager – syv dager i uken på kontoret. Mer enn 120 timer i uken, jeg elsker å jobbe hardt», skrev han på sin LinkedIn-profil.

Intens Altman-rivalisering

Linda Yaccarino trakk seg for øvrig som X-sjef etter fusjonen, frustrert over Musks enrådige beslutningstaking og kritikk av annonseinntekter. Én måned senere sluttet xAI-medgründer og -sjefsingeniør Igor Babusjkin for å starte for seg selv.

Ifølge avisens kilder har Musk blitt mer intens i stilen etter lanseringen av OpenAI sent i 2022. Rivaliseringen med Altman – som etablerte OpenAI sammen med Musk før de røk uklare – oppfattes som en stor drivkraft bak presset på ansatte.

– Elon har et horn i siden til ChatGPT og bruker hvert eneste våkne øyeblikk på å prøve å ta knekken på Sam, sier én person som nettopp har sluttet hos Musk.

– Ekstremt kalkulerende

Financial Times understreker at få eks-ansatte kritisererer Musk åpent av frykt for gjengjeldelse. Men Giorgio Balestrieri, som jobbet åtte år for Tesla i Spania, forklarte på LinkedIn avgangen sin med at Musk hadde påført «enorm skade på Teslas oppdrag og demokratiske institusjoners helse.»

SLUTTET I TESLA: Giorgio Balestrieri. Foto: LinkedIn

– Jeg elsker Tesla og tiden min der. Men det er ingen jeg kjenner der som ikke tenker på politikk. Hvem i all verden vil finne seg i det? Jeg får telefoner minst en gang i uken. Mitt råd er: Hvis ditt moralske kompass sier du må gå, blir du ikke kvitt den følelsen, sier annen nylig eks-ansatt.

En tidligere Tesla-direktør hevder overfor avisen at Musk kvitter seg med «alle som ikke behandler ham som sjefen og alfahannen.»

– Han ser ikke nyanser, er ekstremt kalkulerende og målrettet. Det gjør ham vanskelig å jobbe med. Men hvis du er enig i målet som skal oppnås og kan bite tennene sammen, går det fint. Mange gjør det, sier vedkommende.