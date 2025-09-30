Oslo Børs går mot nedgang tirsdag ettermiddag. Fallet tiltok i 14-tiden, da hovedindeksen gikk fra fall på nær 0,4 prosent til nedgang på mer enn 0,5 prosent. I 15-tiden er nedgangen på 0,47 prosent.
Utløsende årsak til det raskere fallet var rapporter om at Opec vurderer massiv produksjonsøkning de kommende månedene.
November-kontrakten for Brent-oljen er ned 1,5 prosent til 66,98 dollar pr. fat, mens den sto i rundt 67,20 dollar ved børsslutt mandag. WTI-oljen er ned 1,9 prosent til 62,22 dollar fatet, mens den europeiske gassprisen (Dutch TTF) er ned 2,4 prosent til 31,80 euro pr. MWh.
På Oslo Børs er Equinor-aksjen ned 1,7 prosent. Vår Energi er ned 2,5 prosent. Aker BP faller 1,3 prosent. Sistnevnte var det eneste energiselskapet blant de ti mest nettokjøpte aksjene hos Nordnet i september.
Blant de mest kjøpte var tankrederiet Frontline, som tirsdag faller 0,4 prosent. I omsetningstoppen på Oslo Børs er også Kongsberg Gruppen, som er ned 0,5 prosent.
Subsea 7 er ned 2,3 prosent etter en ny strategioppdatering fra TotalEnergies, der det ifølge DNB Markets er lite oppside å spore for oljeserviceselskapene. DOF Group faller 2,1 prosent, Archer faller 0,7 prosent, mens Aker Solutions er ned 1,7 prosent.
Forøvrig har Storbritannias konkurransetilsyn startet en granskning av Subsea 7s fusjon med Saipem på grunn av konkurransehensyn i energiservicesektoren, ifølge TDN Direkt. Allerede har flere oljeselskaper og konkurrenter bedt brasilianske myndigheter om å gripe inn.
Aker stiger 2,6 prosent. I et aksjonærbrev tirsdag har Kjell Inge Røkke tatt kraftig til motmæle mot Christen Sveaas og Kistefos – bare dager før en av de største rettssakene i norsk næringsliv starter i Oslo tingrett.
Norwegian er opp 1,9 prosent. Tirsdag er det blitt kjent at det svenske flyselskapet Braathens International Airways har begjært seg selv konkurs , og at alle selskapets Airbus-flyvninger innstilles. Mandag ble det kjent at islandske Fly Play stopper driften umiddelbart på grunn av tom pengekasse.
Sparebanken Norge stiger 1,5 prosent.
Stolt-Nielsen er opp 2,1 prosent til rundt 346 kroner. SEB har oppjustert kursmålet fra 335 til 440 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling. ABG Sundal Collier har samtidig oppjustert kursmålet til 384 kroner.
SEB har samtidig gjentatt en kjøpsanbefaling og oppjustert kursmålet for Odfjell-aksjen fra 130 til 155 kroner. Aksjen er tirsdag ettermiddag opp 1,5 prosent til 123,20 kroner.
Tørrlastrederiet 2020 Bulkers er ned 0,7 prosent på nyheten om at Kina stanser all import av jernmalm fra australske BHP, som også senker tørrlastratene.
Ellers i shipping er Höegh Autoliners ned 1,8 prosent, MPC Container Ships ned 1,7 prosent og BW LPG ned 2,7 prosent.
BW Energy er ned 2,5 prosent etter at Clarksons Securities har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling. Kursmålet på 65 kroner tilsier en oppside på snaut 15 prosent. Aksjen er opp rundt 100 prosent hittil i år.
Gjensidige Forsikring er opp 0,3 prosent, som gir en oppgang på nærmere 50 prosent så langt i år. Mandag ble det kjent at Jefferies har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 321 kroner. Dessuten sier Odin-forvalter Atle Hauge til Finansavisen at markedet stadig ser veldig attraktivt ut og at han tror analytikerne må fortsette å oppjustere estimatene sine ettersom konsensus fortsatt er for lavt.
Dellia Group debuterte på Oslo Børs mandag med en kursoppgang på hele 25,9 prosent til 170 kroner. Selskapet spesialiserer seg på tørket frukt og har med blant andre Petter Stordalen på eiersiden. Tirsdag faller aksjen 1,5 prosent.
Tirsdag har Ace Digital sin første noteringsdag på Euronext Growth. Bitcoin treasury-selskapet innleder børstilværelsen med en kursoppgang på 13,7 prosent.
AF Gruppen er opp rundt 1 prosent på nyheten om en rammeavtale med BP for levering av dekommisjoneringstjenester ved Andrew-feltet i Nordsjøen til en verdi av opp mot 4 milliarder kroner. Avtalen er gitt til et joint venture der AF Gruppen inngår, og deres andel av kontraktsverdien oppgis til 30 prosent. Entreprenørkjempen er også innstilt av Moss Kommunale Eiendomsselskap for bygging av en svømmehall for 124 millioner samt tildelt en samspillentreprise verdt 100 millioner av Statsbygg for vedlikehold og rehabilitering av Norges idrettshøgskole ved Sognsvann i Oslo.
Cavendish Hydrogen har besluttet å forlate det sørkoreanske markedet etter «vedvarende utfordringer med å oppnå kommersielt fremdrift i en region dominert av lokale aktører». Aksjen er ned 1,8 prosent tirsdag.
Proximar Seafood stiger 1,5 prosent etter en produksjonsoppdatering. Her fremgår det at selskapets stående biomasse var økt til 1.389 tonn pr. 29. september, fra 1.294 tonn ved utgangen av andre kvartal.
Gullgruveselskapet Akobo Minerals er opp 3,2 prosent etter å ha fremlagt andrekvartalstall, som viser inntekter på 9,6 millioner svenske kroner og et ebitda-resultat på minus 3,1 millioner. Selskapet varsler samtidig høyere inntekter nå i tredje kvartal og positiv kontantstrøm fra driften for første gang.
Lifecare faller 3,6 prosent. Selskapet har gått på et sviende tap i søksmålet fra en tidligere konsernsjef og er dømt til å bla opp over 4 millioner kroner, men adm. direktør Joacim Holter avviser at tapet skulle vært børsmeldt . Nylig har Finansavisen også omtalt et tvangssalg av Holters Lifecare-aksjer, men at salget ikke ble varslet for aksjemarkedet før etter mer enn tre uker.
Aker BioMarine fortsetter oppgangen med en kursoppgang på 5,1 prosent til rundt 93 kroner. Mandag steg aksjen 5,3 prosent etter at SEB oppjusterte kursmålet til 100 kroner og gjentok en kjøpsanbefaling.
«Årets store børsvinner,» skriver Finansavisen om Andenæs-familien, som har tjent 700 millioner kroner hittil i år på aksjer som Protector, Eiendomsspar, Nordic Semiconductor og Mowi. Tirsdag er Protector opp 1,3 prosent, Nordic Semiconductor ned 0,3 prosent og Mowi ned 0,9 prosent. Seneste omsetningskurs for Eiendomsspar indikerer en oppgang fra 530 til 540 kroner pr. aksje.
Scana-aksjen faller 1,3 prosent. Selskapet har meddelt at Morten Riiser er utnevnt til finansdirektør på permanent basis, etter at han har vært i stillingen på midlertidig basis siden 28. mars i år. Før dette var han økonomisjef i selskapet.
Hynion er ned 0,6 prosent til 0,03 kroner. Selskapets styre har ansatt Sebastian Rundqvist som ny, midlertidig adm. direktør.