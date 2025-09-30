Oslo Børs går mot nedgang tirsdag ettermiddag. Fallet tiltok i 14-tiden, da hovedindeksen gikk fra fall på nær 0,4 prosent til nedgang på mer enn 0,5 prosent. I 15-tiden er nedgangen på 0,47 prosent.

Utløsende årsak til det raskere fallet var rapporter om at Opec vurderer massiv produksjonsøkning de kommende månedene.

November-kontrakten for Brent-oljen er ned 1,5 prosent til 66,98 dollar pr. fat, mens den sto i rundt 67,20 dollar ved børsslutt mandag. WTI-oljen er ned 1,9 prosent til 62,22 dollar fatet, mens den europeiske gassprisen (Dutch TTF) er ned 2,4 prosent til 31,80 euro pr. MWh.

På Oslo Børs er Equinor-aksjen ned 1,7 prosent. Vår Energi er ned 2,5 prosent. Aker BP faller 1,3 prosent. Sistnevnte var det eneste energiselskapet blant de ti mest nettokjøpte aksjene hos Nordnet i september.

Blant de mest kjøpte var tankrederiet Frontline, som tirsdag faller 0,4 prosent. I omsetningstoppen på Oslo Børs er også Kongsberg Gruppen, som er ned 0,5 prosent.

Subsea 7 er ned 2,3 prosent etter en ny strategioppdatering fra TotalEnergies, der det ifølge DNB Markets er lite oppside å spore for oljeserviceselskapene. DOF Group faller 2,1 prosent, Archer faller 0,7 prosent, mens Aker Solutions er ned 1,7 prosent.

Forøvrig har Storbritannias konkurransetilsyn startet en granskning av Subsea 7s fusjon med Saipem på grunn av konkurransehensyn i energiservicesektoren, ifølge TDN Direkt. Allerede har flere oljeselskaper og konkurrenter bedt brasilianske myndigheter om å gripe inn.

Aker stiger 2,6 prosent. I et aksjonærbrev tirsdag har Kjell Inge Røkke tatt kraftig til motmæle mot Christen Sveaas og Kistefos – bare dager før en av de største rettssakene i norsk næringsliv starter i Oslo tingrett.

Norwegian er opp 1,9 prosent. Tirsdag er det blitt kjent at det svenske flyselskapet Braathens International Airways har begjært seg selv konkurs , og at alle selskapets Airbus-flyvninger innstilles. Mandag ble det kjent at islandske Fly Play stopper driften umiddelbart på grunn av tom pengekasse.

Les også Utfordrer Einar Brandsdal til duell: – Aldri gjort det før Bransjetopp er helt uenig med Einar Brandsdal om Autostore. Nå legger Mats Bjerkaas hodet på blokka. – Vi har aldri gjort dette før, men jeg utfordrer Einar og teamet hans til en åpen plukktest.

Sparebanken Norge stiger 1,5 prosent.

Stolt-Nielsen er opp 2,1 prosent til rundt 346 kroner. SEB har oppjustert kursmålet fra 335 til 440 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling. ABG Sundal Collier har samtidig oppjustert kursmålet til 384 kroner.

SEB har samtidig gjentatt en kjøpsanbefaling og oppjustert kursmålet for Odfjell-aksjen fra 130 til 155 kroner. Aksjen er tirsdag ettermiddag opp 1,5 prosent til 123,20 kroner.

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers er ned 0,7 prosent på nyheten om at Kina stanser all import av jernmalm fra australske BHP, som også senker tørrlastratene.