Israelske aksjer på rekordnivå etter Trump-møte

Til tross for at mange vestlige investorer og forvaltere har unngått eller kvittet seg med israelske aksjer som følge av krigføringen i Gaza, har de israelske aksjene steget betydelig. Oppgangen fortsetter tirsdag, etter gårsdagens møte mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu, der Trumps ultimatum til Hamas ble presentert.

Les også Eide om Trumps fredsplan: – Et viktig første skritt Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at Gaza-fredsplanen til USAs president Donald Trump, er et viktig første skritt, men at mye gjenstår.

Tel Aviv-børsens TA 35-indeks stiger for tredje gang på fire dager, og ligger an til en oppgang på 6,7 prosent i tredje kvartal. Det vil i så fall markere femte kvartal på rad med oppgang. Tirsdag ettermiddag ligger indeksen opp 1,4 prosent.

Tirsdagens oppgang blir ledet av Teva Pharmaceutical Industries, Phoenix Financial Ltd. og Bank Hapoalim. Tre av fire aksjer på indeksen stiger.

Israels aksjeindeks har steget 31,5 prosent så langt i år. Oppgangen er ifølge Bloomberg 46 prosent målt i dollar, som er den 11. beste utviklingen blant rundt 90 nasjonale indekser.

Trumps ultimatum

De israelske aksjene støttes av en svak dollar, volatil amerikansk politikk og utsiktene til en mulig slutt på krigen mellom Israel og Palestina.

«Alt som kan bidra til å trekke krigen mot slutten, er positivt for israelske aktivapriser,» sa Hasnain Malik, leder for emerging market -aksjer og geopolitisk strategi i Tellimer, til Bloomberg.

«De store spørsmålene om denne fredsplanen er om Hamas vil akseptere det som i praksis er et ultimatum om å overgi seg, og om de ultraortodokse partiene i Netanyahus koalisjon vil godta det de kan tolke som de første skrittene mot en tostatsløsning.»

Les også Raser mot Trump-plan: – En rungende diplomatisk fiasko Israels finansminister Bezalel Smotrich går hardt ut mot statsminister Benjamin Netanyahus støtte til Donald Trumps fredsplan for Gaza.

Donald Trumps plan for å avslutte krigen ble utviklet uten involvering fra Hamas, og stiller et ultimatum til gruppen om å frigi gisler og overgi seg. Hvis Hamas ikke går med på planen, truer Trump med at han vil gi Israel fritt leide til storangrep med amerikansk støtte. Planen skal også inkludere et tilbud om amnesti til Hamas-medlemmer som overleverer våpnene og forplikter seg til sameksistens med Israel.