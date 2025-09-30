Svindlet storbank: Gründer dømt til syv års fengsel

Charlie Javice, grunnleggeren av fintech-startupen Frank, ble mandag dømt til 85 måneders fengsel for å ha lurt JPMorgan Chase i forbindelse med bankens kjøp av selskapet for 175 millioner dollar, eller 1,75 milliarder kroner, i 2021.

Falske identiteter

Ifølge CNBC skal Javice ha overdrevet hvor mange kunder Frank faktisk hadde, og dermed villedet banken til å betale for et selskap som i realiteten hadde under 300.000 ekte brukere – langt unna de fem millioner som ble påstått. JPMorgan mener store deler av brukerbasen faktisk besto av falske identiteter.

I tillegg til fengselsstraffen er Javice dømt til tre års prøvetid, inndragning av nesten 22,4 millioner dollar og 287 millioner dollar i erstatning til JPMorgan. Hun forblir løslatt mot kausjon i påvente av en ankesak.

Angrer

– Jeg vil angre disse feilene resten av livet mitt. Jeg ber av hele mitt hjerte om tilgivelse, uttalte Charlie Javice foran dommeren mandag, ifølge CNBC.

Under rettsmøtet brast 33-åringen i gråt og ba retten om tilgivelse, både fra banken, ansatte, aksjonærer og investorer. Dommer Alvin Hellerstein anerkjente at Javices uttalelser var oppriktige, men gjorde det klart at hensynet til allmennpreventive hensyn veide tyngre.

En avskrekkende dom

– Jeg dømmer ikke folk fordi de er dårlige, men fordi de gjør dårlige ting, uttalte Alvin Hellerstein, ifølge CNBC.

Han la til at han ikke trodde Javice kom til å begå nye forbrytelser, men at andre måtte avskrekkes fra lignende handlinger.

Da JPMorgan kjøpte Frank, ble det fremhevet at selskapet skulle bidra til å markedsføre finansielle produkter til studenter, men kort tid etter oppkjøpet begynte mistankene å melde seg. Ifølge CNBC uttrykte ansatte i Frank forbauselse over at Javice ba dem manipulere kundelisten før salget.

Charlie Javice ble arrestert i 2023.