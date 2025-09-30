– Søksmålet er absurd. Ingen har lidd økonomiske tap. Aksjonærene har mer enn doblet pengene siden Aker foreslo en løsning i oktober 2023. Nå bruker partene tre måneder i retten og over 200 millioner kroner på å behandle et grunnløst erstatningskrav, raste Kjell Inge Røkke i et aksjonærbrev tirsdag.

Bakgrunnen er milliardstriden mellom Kistefos og Aker i forbindelse med restruktureringen av Solstad Offshore.

Kistefos vil ikke svare direkte på Røkkes påstander, men kommer samtidig med et lite stikk.

– Kistefos synes det er veldig fint at Akers styreleder og hovedeier Kjell Inge Røkke skriver lange brev til sine aksjonærer og sender det samme som pressemelding. Brevet representerer et forsvar for Akers handlinger, og noe annet hadde vi da heller ikke forventet, skriver Bengt A. Rem i en melding til Finansavisen.

FÅR KRITIKK: Kjell Inge Røkke er skuffet over Kistefos-sjef Bengt A. Rem. Foto: Iván Kverme

Han viser til at saken skal opp for Oslo tingrett neste uke, og at det er satt av drøye tre måneder.

– Retten vil da vurdere de bevis som er fremlagt i saken og vil deretter treffe sin domsslutning, skriver han og legger til:

– Vi ser overhodet ingen grunn til å prosedere saken i pressen, det har vi overlatt til våre advokater å gjøre i retten, ei heller ser vi grunn til å kommentere personkarakteristikker eller enkeltpåstander. Vi har tillit til at dette vil bli vurdert av retten, i første instans tingretten og så eventuelt lagmannsretten.

– Skuffet over Bengt

Kistefos har i tillegg til Aker Capital, trukket inn Aker-topp Frank O. Reite som personlig saksøkt i rettsstriden om Solstad Offshore. I aksjonærbrevet reagerer Røkke sterkt, og mener Rem har tatt en beslutning uten grunnlag.

– Jeg kan ikke i min villeste fantasi se grunnlaget for søksmålet. Denne beslutningen er en bevisst og kynisk handling. Jeg er skuffet over Bengt, skriver Røkke.

Han trekker frem Reites mangeårige rolle i Aker-systemet, og omtaler ham som ryddig, samvittighetsfull og hardtarbeidende.

Reite og Rem var tidligere kollegaer i Aker, og i dag er Reite styreleder i Solstad Maritime og styremedlem i Solstad Offshore.

– Bengt er godt kjent med Franks helsesituasjon som gjorde at han måtte tre til side som CFO i Aker, skriver Røkke i aksjonærbrevet.

Han skriver videre at Kistefos ga blankt avslag på anmodningen om «å frafalle den grunnløse saken mot Frank», til tross for at han la frem legeerklæring for Kistefos.