Nervøst på Wall Street før 1. oktober

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 falt 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 15.35: Etter fem minutters handel har Nasdaq falt 0,3 prosent, S&P 500 er ned 0,2 prosent mens Dow Jones er ned 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,13 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,4 prosent til 16,51.

1. oktober

Risikoen for nedstengning i USA øker for hver time som går.

«Det begynner for alvor å nærme seg fristen for en kortvarig budsjettløsning, nemlig i morgen 1. oktober, og Donald Trump holdt i går møte med de øverste demokratiske og republikanske kongresslederne. Men uten resultat. Ifølge JD Vance er den amerikanske staten nå på vei til nedstengning», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Det vil innebære en rekke konsekvenser, men for markedets del er det nok mest fokus på at det vil innebære at vi ikke får tilgang til viktige nøkkeltall – ikke minst gjelder dette fredagens payrolls. Noe som igjen vil gjøre det mer krevende for Fed å få en bedre forståelse av arbeidsmarkedsutviklingen inn mot rentemøtet i oktober», understreker økonomene.

DNB Carnegie utelukker ikke at en avtale vil komme på plass, men understreker samtidig i en rapport at den siste tids utsagn tyder på at avstanden er relativt stor.

«Etter hvert som fristen nærmer seg, har ting ofte en tendens til å løse seg. Dessuten er det et aktuelt alternativ å vedta en midlertidig avtale som sikrer videre drift og ikke fører med seg kaos og nok oppsigelser til å prege arbeidsmarkedstallene. En midlertidig løsning vil gi tid til å løse andre floker, og gjøre at usikkerheten glir over ganske raskt, selv om det fremstår dramatisk i disse dager», skriver DNB Carnegie i sin oppdatering.