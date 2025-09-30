Hovedindeksen ved Oslo Børs endte tirsdag ned 0,79 prosent til 1.644,57. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,2 milliarder kroner.

Med én fjerdedel igjen av året er Oslo Børs opp 15,4 prosent hittil i 2025.

Oljeprisfall medvirket til børsfallet tirsdag. November-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 1,3 prosent til 67,09 dollar pr. fat, mens WTI-oljen var ned 1,5 prosent til 62,51 dollar fatet. Den europeiske gassprisen (Dutch TTF) var ned 2,6 prosent til 31,71 euro pr. MWh.

Fra før hadde utsikter til tilbudsoverskudd samt en mulig slutt på krigen i Gaza påvirket prisene. Tirsdag ettermiddag kom det så rapporter om at Opec vurderer massiv produksjonsøkning de kommende månedene.

Equinor falt 2,5 prosent til 243,40 kroner. Vår Energi falt 3,7 prosent til 33,30 kroner. Aker BP endte ned 1,5 prosent til 253,10 kroner.

Subsea 7 falt 3,1 prosent til 206,00 kroner etter en ny strategioppdatering fra franske TotalEnergies, der det ifølge DNB Markets er lite oppside å spore for oljeserviceselskapene . Dessuten har Storbritannias konkurransetilsyn startet en granskning av Subsea 7s fusjon med Saipem på grunn av konkurransehensyn i energiservicesektoren, ifølge TDN Direkt. Allerede har flere oljeselskaper og konkurrenter bedt brasilianske myndigheter om å gripe inn.

Innen shipping falt tungvektere som Frontline 0,3 prosent, Höegh Autoliners 2,3 prosent, BW LPG 3,5 prosent og MPC Container Ships 2,2 prosent.

Norwegian steg 2,0 prosent til 15,91 kroner. Det svenske flyselskapet Braathens International Airways har begjært seg selv konkurs , dagen etter at det islandske lavprisselskapet Fly Play stoppet driften umiddelbart.

Aker steg 1,7 prosent til 783,00 kroner. I et aksjonærbrev tirsdag tok Kjell Inge Røkke kraftig til motmæle mot Christen Sveaas og Kistefos – kort tid før en av de største rettssakene i norsk næringsliv starter i Oslo tingrett.

Stolt-Nielsen endte opp 1,3 prosent til 343,50 kroner. SEB har oppjustert kursmålet fra 335 til 440 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling. ABG Sundal Collier har samtidig oppjustert kursmålet til 384 kroner.

Gullgruveselskapet Akobo Minerals steg 3,2 prosent til 1,80 kroner etter å ha fremlagt andrekvartalstall, som viste inntekter på 9,6 millioner svenske kroner og et ebitda-resultat på minus 3,1 millioner. Selskapet varslet samtidig høyere inntekter nå i tredje kvartal og positiv kontantstrøm fra driften for første gang.

Tirsdag hadde Ace Digital sin første noteringsdag på Euronext Growth. Bitcoin treasury-selskapet innledet børstilværelsen med en kursoppgang på 11,0 prosent til 1,11 kroner.

Aker BioMarine steg nye 4,5 prosent til 92,80 kroner. Mandag steg aksjen 5,3 prosent etter at SEB oppjusterte kursmålet til 100 kroner og gjentok en kjøpsanbefaling.