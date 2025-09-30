Nedstengning ga børsoppgang

Tirsdag ettermiddag regnet veddemålsmarkedet det som 80 prosent sannsynlig at USAs myndigheter ville «stenge ned» ved utgangen av samme dag, fordi Kongressen ikke er blitt enig om hvordan utgiftene skal finansieres i regnskapsåret 2026 – som begynner 1. oktober. Grepet innebærer at bare de mest kritiske delene av de føderale myndighetene fortsetter å fungere som normalt, mens resten settes på pause. Flere hundre tusen ansatte i offentlig sektor blir følgelig permittert uten lønn, og dessuten blir mange prosjekter utført for den føderale staten stanset.

Forrige gang noe slikt skjedde var fra 22. desember 2018 til 25. januar 2019, i det som var USAs hittil lengste nedstengning. En konsekvens var at landet gikk glipp av en estimert 11 milliarder dollar i BNP i fjerde kvartal 2018 og første kvartal 2019, hvorav 3 milliarder dollar var permanent tapt. S&P 500 hadde allerede stupt rundt 20 prosent fra toppen i september til rett før jul, og indeksen hentet seg inn med rundt 10 prosent under nedstengningen – mye fordi Fed overrasket ved å signalisere rentekutt.

Også gangen før, i 2013, hadde børsen falt endel i forkant av den 17 dager lange nedstengningen i oktober. Den fikk deretter en rekyl på mer enn 3 prosent, idet partene nærmet seg en avtale og offentlig sektor ble gjenåpnet.

Det var dessuten en fem dager lang nedstengning i november 1995, etterfulgt av ytterligere 21 dager nesten en måned senere. I den første perioden var S&P 500 tilnærmet uendret, mens indeksen la på seg 1–2 prosent under den andre nedstengingen.

I snitt har S&P 500 steget med 4,4 prosent under tidligere nedstengninger siden 1976, da USA innførte loven som skal forhindre at offentlig sektor bruker mer penger enn tildelt fra Kongressen. Indeksen sank imidlertid under fire av de syv nedstengningene som varte minst ti dager, mens den steg tre ganger.