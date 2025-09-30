I 21-tiden har Wall Street hentet seg inn, etter å ha startet dagen i rødt. Nasdaq og Dow Jones ligger begge flatt, mens S&P 500 stiger 0,14 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,127 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, fallt 1 prosent til 16,01.

Risikoen for nedstengning i USA øker for hver time som går.

«Det begynner for alvor å nærme seg fristen for en kortvarig budsjettløsning, nemlig i morgen 1. oktober, og Donald Trump holdt i går møte med de øverste demokratiske og republikanske kongresslederne. Men uten resultat. Ifølge JD Vance er den amerikanske staten nå på vei til nedstengning», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Det vil innebære en rekke konsekvenser, men for markedets del er det nok mest fokus på at det vil innebære at vi ikke får tilgang til viktige nøkkeltall – ikke minst gjelder dette fredagens payrolls. Noe som igjen vil gjøre det mer krevende for Fed å få en bedre forståelse av arbeidsmarkedsutviklingen inn mot rentemøtet i oktober», understreker økonomene.

Dette vil stenges ned i USA Les også Forrige gang USA stengte ned, ble 340.000 ansatte permittert. Denne gangen blir det trolig 800.000. I tillegg kommer tapte jobber i privat sektor.

DNB Carnegie utelukker ikke at en avtale vil komme på plass, men understreker samtidig i en rapport at den siste tids utsagn tyder på at avstanden er relativt stor.

«Etter hvert som fristen nærmer seg, har ting ofte en tendens til å løse seg. Dessuten er det et aktuelt alternativ å vedta en midlertidig avtale som sikrer videre drift og ikke fører med seg kaos og nok oppsigelser til å prege arbeidsmarkedstallene. En midlertidig løsning vil gi tid til å løse andre floker, og gjøre at usikkerheten glir over ganske raskt, selv om det fremstår dramatisk i disse dager», skriver DNB Carnegie i sin oppdatering.

Nøkkeltall

Forbrukertilliten i USA sank i september til det laveste nivået på fem måneder, tynget av voksende bekymring om både jobbutsikter og den bredere økonomien, melder Bloomberg.

The Conference Boards forbrukertillitsindeks viser 94,2 poeng for september, en nedgang på 3,6 poeng fra måneden før. Ifølge nyhetsbyrået var medianestimatet blant økonomer på 96,0.