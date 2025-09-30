I 21-tiden har Wall Street hentet seg inn, etter å ha startet dagen i rødt. Nasdaq og Dow Jones ligger begge flatt, mens S&P 500 stiger 0,14 prosent.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,127 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, fallt 1 prosent til 16,01.
Risikoen for nedstengning i USA øker for hver time som går.
«Det begynner for alvor å nærme seg fristen for en kortvarig budsjettløsning, nemlig i morgen 1. oktober, og Donald Trump holdt i går møte med de øverste demokratiske og republikanske kongresslederne. Men uten resultat. Ifølge JD Vance er den amerikanske staten nå på vei til nedstengning», skriver Handelsbanken i en rapport.
«Det vil innebære en rekke konsekvenser, men for markedets del er det nok mest fokus på at det vil innebære at vi ikke får tilgang til viktige nøkkeltall – ikke minst gjelder dette fredagens payrolls. Noe som igjen vil gjøre det mer krevende for Fed å få en bedre forståelse av arbeidsmarkedsutviklingen inn mot rentemøtet i oktober», understreker økonomene.
DNB Carnegie utelukker ikke at en avtale vil komme på plass, men understreker samtidig i en rapport at den siste tids utsagn tyder på at avstanden er relativt stor.
«Etter hvert som fristen nærmer seg, har ting ofte en tendens til å løse seg. Dessuten er det et aktuelt alternativ å vedta en midlertidig avtale som sikrer videre drift og ikke fører med seg kaos og nok oppsigelser til å prege arbeidsmarkedstallene. En midlertidig løsning vil gi tid til å løse andre floker, og gjøre at usikkerheten glir over ganske raskt, selv om det fremstår dramatisk i disse dager», skriver DNB Carnegie i sin oppdatering.
Nøkkeltall
Forbrukertilliten i USA sank i september til det laveste nivået på fem måneder, tynget av voksende bekymring om både jobbutsikter og den bredere økonomien, melder Bloomberg.
The Conference Boards forbrukertillitsindeks viser 94,2 poeng for september, en nedgang på 3,6 poeng fra måneden før. Ifølge nyhetsbyrået var medianestimatet blant økonomer på 96,0.
Dette er det laveste nivået siden april, samme måned som da president Donald Trump hadde sin egen «frigjøringsdag» med offentliggjøring av nye tollsatser.
En måling av forbrukernes syn på nåværende forhold har sunket syv poeng til det laveste nivået på et år, men også en forventningsindeks for de neste seks måneder viser nedgang.
Forventningsindeksen er nå på 73,4 poeng. Helt siden februar har den vært under 80-tallet som typisk signaliserer resesjon, ifølge Conference Board.
Aksjer
De store teknologiselskapene er stort sett ned tirsdag. I rødt er Apple ned 0,1 prosent, Alphabet ned 1 prosent, Tesla er ned 1,6 prosent og Amazon ned 1,4 prosent. Microsoft karrer seg til en oppgang på 0,14 prosent, mens Nvidia er opp 2,5 prosent.
Coreweave har signert en ny avtale med Meta om levering av skytjenester og -infrastruktur til for mer enn 14 milliarder dollar. Tjenestene skal styrke Metas tjenester innen kunstig intelligens.
Facebook-morselskapet faller 1,5 prosent, mens Coreweave som kun for få dager siden ekspanderte en avtale med OpenAI med nye 6,5 milliarder dollar , bykser hele 13 prosent.
Spotify meldte tirsdag ettermiddag at grunnlegger Daniel Ek går av som toppsjef for musikkstrømmekjempen. Ek skal imidlertid ikke forlate selskapet, men går over til å bli styreleder i selskapet. Han blir erstattet av to nye sjefer som skal dele på lederansvaret, Gustav Söderström og Alex Norström.
Ek skal fremover fokusere på kapitalallokering og langsiktig strategi, mens Söderström og Norström skal lede den daglige driften, opplyses det. Investorene er imidlertid ikke fornøyd med omrokkeringen, og sender aksjen ned 6,1 prosent.
Firefly Aerospace stuper etter at selskapets Alpha Flight 7-rakett eksploderte under en testflyging ved deres anlegg i Briggs, Texas.
«Riktige sikkerhetsprotokoller ble fulgt, og alt personell er i god behold. Selskapet vurderer nå skadene på testplattformen. Ingen andre fasiliteter ble påvirket», skriver Firefly Aerospace i en oppdatering.
Selskapet ble verdsatt til 6,3 milliarder dollar i forbindelse med børsnoteringen i august, og håpefulle aksjonærer så aksjen stige hele 34 prosent på åpningsdagen.
I ukene som fulgte har pilen stort sett pekt ned for selskapets aksjonærer. Nyheten om eksplosjonen sender aksjen ned nye 23 prosent.