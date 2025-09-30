Buffett har gjort seksgangeren i Japan

Rett før Warren Buffett fylte 90 år i august 2020, offentliggjorde Berkshire Hathaway en storsatsning på fem japanske industri- og handelsgiganter. Investeringsselskapet krysset mer enn 5 prosent eierskap i sōgō shōsha-selskapene Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui og Sumitomo. Konglomeratene er involvert i alt fra tekstiler til biler til finanstjenester.

Over de neste fem årene har det japanske aksjemarkedet vært i hundre, drevet av en svekket yen, aksjonærvennlige reformer og betydelige utenlandske investeringer. Tokyo-børsen er mer enn doblet i perioden, og «Oraklet fra Omaha» kunne feire 95-årsdagen vel vitende om at han hadde truffet blink nok en gang. Det skriver CNBC.

Siden august 2020, er samtlige selskaper opp flere hundre prosent. Marubeni leder veien med spinnville 526 prosent avkastning. Mitsubishi og Mitsui har levert henholdsvis 355 og 323 prosent avkastning, mens Sumitomo har levert 245 prosent og Itochu 230 prosent.

Kruttsterk avkastning til tross: Buffett har ingen planer om ta gevinst. Under Berkshires generalforsamling i mai tydeliggjorde investoren at aksjene, som ved utgangen av 2024 var verdt 23,5 milliarder dollar, ikke vil bli solgt i løpet av de neste 50 årene.

Buffett-effekten

JP Morgan, som iverksatte dekning av de japanske konglomeratene tirsdag, trekker frem Buffett-effekten som en tydelig driver utbruddet fra lengre tids underverdsettelse.

«Direkte engasjement med Berkshire Hathaway som største aksjonær har i stor grad økt styrenes bevissthet rundt aksjeprisene og strategi for kapitalallokeringen, deriblant aksjonæravkastning», skriver meglerhuset.

De gir Itochu, Mitsui og Marubeni en overvektig-rangering, mens Sumitomo rangeres nøytralt og Mitsubishi undervektig.