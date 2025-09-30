Nvidia bikket ny milepæl på grønn Wall Street: passerte 4.500 milliarder dollar i markedsverdi

Wall Street så lenge ut til å endte siste dag i september i rødt, men hentet seg inn mot slutten av dagen. Nasdaq endte opp 0,31 prosent til 22.660,01 Dow Jones endte opp 0,18 prosent til 46.397,83. S&P 500 steg 0,41 prosent til 6.688,44.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,15 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,25 prosent til 16,16.

September er vanligvis ansett som en av de svakeste børsmånedene i et normalt år. Men nå er heller ikke 2025 et normalt år, og alle tre indeksene har levert solid avkastning i høstens første måned. S&P 500 er opp 3 prosent, mens Nasdaq er opp 5 prosent og Dow Jones opp 1 prosent.

Tirsdag er også siste dag av tredje kvartal, og også her ender alle indeksene i grønt. S&P500 er opp 7 prosent, Nasdaq er opp 10 prosent og Dow Jones opp 4 prosent.

Nedstenging

Risikoen for nedstengning i USA øker for hver time som går. Dersom ikke Kongressen er enige om en avtale innen midnatt amerikansk tid, vil statsapparatet stenge ned.

«Det begynner for alvor å nærme seg fristen for en kortvarig budsjettløsning, nemlig i morgen 1. oktober, og Donald Trump holdt i går møte med de øverste demokratiske og republikanske kongresslederne. Men uten resultat. Ifølge JD Vance er den amerikanske staten nå på vei til nedstengning», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Det vil innebære en rekke konsekvenser, men for markedets del er det nok mest fokus på at det vil innebære at vi ikke får tilgang til viktige nøkkeltall – ikke minst gjelder dette fredagens payrolls. Noe som igjen vil gjøre det mer krevende for Fed å få en bedre forståelse av arbeidsmarkedsutviklingen inn mot rentemøtet i oktober», understreker økonomene.

Forrige gang USA stengte ned, ble 340.000 ansatte permittert. Denne gangen blir det trolig 800.000. I tillegg kommer tapte jobber i privat sektor.

DNB Carnegie utelukker ikke at en avtale vil komme på plass, men understreker samtidig i en rapport at den siste tids utsagn tyder på at avstanden er relativt stor.

«Etter hvert som fristen nærmer seg, har ting ofte en tendens til å løse seg. Dessuten er det et aktuelt alternativ å vedta en midlertidig avtale som sikrer videre drift og ikke fører med seg kaos og nok oppsigelser til å prege arbeidsmarkedstallene. En midlertidig løsning vil gi tid til å løse andre floker, og gjøre at usikkerheten glir over ganske raskt, selv om det fremstår dramatisk i disse dager», skriver DNB Carnegie i sin oppdatering.

Aksjer

De store teknologiselskapene lå stort sett i rødt tirsdag, men snudde opp i takt med markedet mot slutten. Apple endte opp 0,2 prosent, Alphabet ned 0,4 prosent, Tesla opp 0,4 prosent og Amazon ned 1 prosent. Microsoft stengte med oppgang på 0,6 prosent.

AI-yndlingen Nvidia skiller seg nok en gang ut, med en oppgang på 2,6 prosent. Aksjen bikket ny intradag all-time high på $187.35, og stengte på $186.58 som er det høyeste nivået noensinne.