Nvidia bikket ny milepæl på grønn Wall Street: passerte 4.500 milliarder dollar i markedsverdi

Wall Street så lenge ut til å endte siste dag i september i rødt, men hentet seg inn mot slutten av dagen. Nasdaq endte opp 0,31 prosent til 22.660,01 Dow Jones endte opp 0,18 prosent til 46.397,83. S&P 500 steg 0,41 prosent til 6.688,44.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,15 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,25 prosent til 16,16.
September er vanligvis ansett som en av de svakeste børsmånedene i et normalt år. Men nå er heller ikke 2025 et normalt år, og alle tre indeksene har levert solid avkastning i høstens første måned. S&P 500 er opp 3 prosent, mens Nasdaq er opp 5 prosent og Dow Jones opp 1 prosent.
Tirsdag er også siste dag av tredje kvartal, og også her ender alle indeksene i grønt. S&P500 er opp 7 prosent, Nasdaq er opp 10 prosent og Dow Jones opp 4 prosent.
Nedstenging
Risikoen for nedstengning i USA øker for hver time som går. Dersom ikke Kongressen er enige om en avtale innen midnatt amerikansk tid, vil statsapparatet stenge ned.
«Det begynner for alvor å nærme seg fristen for en kortvarig budsjettløsning, nemlig i morgen 1. oktober, og Donald Trump holdt i går møte med de øverste demokratiske og republikanske kongresslederne. Men uten resultat. Ifølge JD Vance er den amerikanske staten nå på vei til nedstengning», skriver Handelsbanken i en rapport.
«Det vil innebære en rekke konsekvenser, men for markedets del er det nok mest fokus på at det vil innebære at vi ikke får tilgang til viktige nøkkeltall – ikke minst gjelder dette fredagens payrolls. Noe som igjen vil gjøre det mer krevende for Fed å få en bedre forståelse av arbeidsmarkedsutviklingen inn mot rentemøtet i oktober», understreker økonomene.
DNB Carnegie utelukker ikke at en avtale vil komme på plass, men understreker samtidig i en rapport at den siste tids utsagn tyder på at avstanden er relativt stor.
«Etter hvert som fristen nærmer seg, har ting ofte en tendens til å løse seg. Dessuten er det et aktuelt alternativ å vedta en midlertidig avtale som sikrer videre drift og ikke fører med seg kaos og nok oppsigelser til å prege arbeidsmarkedstallene. En midlertidig løsning vil gi tid til å løse andre floker, og gjøre at usikkerheten glir over ganske raskt, selv om det fremstår dramatisk i disse dager», skriver DNB Carnegie i sin oppdatering.
Aksjer
De store teknologiselskapene lå stort sett i rødt tirsdag, men snudde opp i takt med markedet mot slutten. Apple endte opp 0,2 prosent, Alphabet ned 0,4 prosent, Tesla opp 0,4 prosent og Amazon ned 1 prosent. Microsoft stengte med oppgang på 0,6 prosent.
AI-yndlingen Nvidia skiller seg nok en gang ut, med en oppgang på 2,6 prosent. Aksjen bikket ny intradag all-time high på $187.35, og stengte på $186.58 som er det høyeste nivået noensinne.
Med dagens oppgang er markedsverdien på 4.534 milliarder dollar. Aksjen har dermed bikket 4.500 milliarder dollar i verdi som første børsnoterte selskap noensinne. Selskapet er milevis foran sine nærmeste konkurrenter Microsoft og Apple på henholsvis 3.800 og 3.700 milliarder dollar.
Coreweave har signert en ny avtale med Meta om levering av skytjenester og -infrastruktur til for mer enn 14 milliarder dollar. Tjenestene skal styrke Metas tjenester innen kunstig intelligens.
Facebook-morselskapet falt 1,1 prosent, mens Coreweave, som for få dager siden ekspanderte en avtale med OpenAI med nye 6,5 milliarder dollar , bykset 11,5 prosent.
Spotify meldte tirsdag ettermiddag at grunnlegger Daniel Ek går av som toppsjef for musikkstrømmekjempen. Ek skal imidlertid ikke forlate selskapet, men går over til å bli styreleder i selskapet. Han blir erstattet av to nye sjefer som skal dele på lederansvaret, Gustav Söderström og Alex Norström.
Ek skal fremover fokusere på kapitalallokering og langsiktig strategi, mens Söderström og Norström skal lede den daglige driften, opplyses det. Investorene var imidlertid ikke fornøyd med omrokkeringen, og sendte aksjen ned 4 prosent.
Firefly Aerospace stupte etter at selskapets Alpha Flight 7-rakett eksploderte under en testflyging ved deres anlegg i Briggs, Texas.
«Riktige sikkerhetsprotokoller ble fulgt, og alt personell er i god behold. Selskapet vurderer nå skadene på testplattformen. Ingen andre fasiliteter ble påvirket», skriver Firefly Aerospace i en oppdatering.
Selskapet ble verdsatt til 6,3 milliarder dollar i forbindelse med børsnoteringen i august, og håpefulle aksjonærer så aksjen stige hele 34 prosent på åpningsdagen.
I ukene som fulgte har pilen stort sett pekt ned for selskapets aksjonærer. Nyheten om eksplosjonen sender aksjen ned nye 21 prosent.
Nøkkeltall
Forbrukertilliten i USA sank i september til det laveste nivået på fem måneder, tynget av voksende bekymring om både jobbutsikter og den bredere økonomien, melder Bloomberg.
The Conference Boards forbrukertillitsindeks viser 94,2 poeng for september, en nedgang på 3,6 poeng fra måneden før. Ifølge nyhetsbyrået var medianestimatet blant økonomer på 96,0.
Dette er det laveste nivået siden april, samme måned som da president Donald Trump hadde sin egen «frigjøringsdag» med offentliggjøring av nye tollsatser.
En måling av forbrukernes syn på nåværende forhold har sunket syv poeng til det laveste nivået på et år, men også en forventningsindeks for de neste seks måneder viser nedgang.
Forventningsindeksen er nå på 73,4 poeng. Helt siden februar har den vært under 80-tallet som typisk signaliserer resesjon, ifølge Conference Board.