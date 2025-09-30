Staten tapte: Må åpne for storeiere i banker

EFTA-domstolen har avgjort at staten ikke kan hindre eiere å krysse 25 prosent eierandel i norsker banker.

Publisert 30. sep.
TAPTE: Norges Finansminister Jens Stoltenberg. Foto: Eivind Yggeseth
Halvor Grøstad
Domstolen i EFTA, den europeiske frihandelsforbund, har tirsdag erklært den særnorske forbudet mot storeiere i norske banker og forsikringsselskapet ulovlig. Eftas overvåkningsorgan Esa har anlagt en sak mot Norge, og dommen ble offentliggjort tirsdag ettermiddag

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

«Efta-domstolen kom til at en bestemmelse i norsk lovgivning om finansforetak, samt norske myndigheters praktisering av denne lovgivningen, var i strid med forpliktelsene», skriver Efta-domstolen i en pressemelding. De viser til direktivene CRD IV-1 og Solvens II.

For å beskytte norske banker mot utenlandske oppkjøp, har Norge i mange år gjort det svært vanskelig for en enkelt eier å eie mer 20 prosent av disse selskapene, og en regelrett forbud mot å eie mer enn 25 prosent. 

Dette forbudet er nå erklært ugyldig, og staten kan ikke lenger legge begrensninger på eiere i en bank eller et forsikringsselskap. Både lovteksten og gjeldende praksis rundt oppkjøpsvernet var problematisk, melder domstolen.

Det har vært enkelte unntak fra regelen, deriblant DNB, hvor nettopp staten eier 34 prosent.

