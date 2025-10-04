Når vi møtes i Bergen, serverer Lie Olsen tre caser han liker. Den første er en gammel traver som sjelden dukker opp når aksjeforvaltere skal snakke om aksjer, nemlig Medistim. Selskapet produserer og selger utstyr som brukes til overvåking ved hjerte- og karoperasjoner. Selskapet videreselger også en lang rekke legemiddelprodukter.