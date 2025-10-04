Forvalteren knuser indeks: – Noe av det beste en kan finne på børsen
De siste tre årene har Robert Lie Olsen levert en årlig avkastning på over 22 prosent, skyhøyt over referanseindeksen.
Robert Lie Olsen forvalter Holberg Norge og Holberg Norden, sammen med kollegene Leif A. Frønningen og Jørgen Müller. Bergens-banden kan vise til overbevisende avkastningstall.
Holberg Norge har de siste tre årene levert en årlig avkastning på 22,1 prosent. Det er mer enn 5 prosentpoeng over referanseindeksen. Og det er ikke et blaff. På ti års sikt er den årlige avkastningen 15,4 prosent. I samme periode leverer referanseindeksen 11 prosent.
Når vi møtes i Bergen, serverer Lie Olsen tre caser han liker. Den første er en gammel traver som sjelden dukker opp når aksjeforvaltere skal snakke om aksjer, nemlig Medistim. Selskapet produserer og selger utstyr som brukes til overvåking ved hjerte- og karoperasjoner. Selskapet videreselger også en lang rekke legemiddelprodukter.
– Medistim er et fantastisk selskap med en dominerende markedsandel innenfor sitt hovedsegment. Selskapet har vokst kontinuerlig i over 20 år, har høy lønnsomhet og er gjeldfrie. Toll fra Trump kan dog skape litt uro.
Den neste aksjen han liker er Bouvet.
– Det er noe av det beste en kan finne på børsen. Solid lønnsomhet, gjeldfri, fleksibel kostnadsbase og en overvekt av offentlige eller halvoffentlige kunder – primært innen offentlig administrasjon og forsvar, kraftproduksjon og olje og gass. Bouvet er et av Norges ledende konsulentselskap innenfor IT og digital kommunikasjon, mener Lie Olsen.
Den siste aksjen er Aker BP, som blir grundig omtalt i vårt aksjepanel fra Bergen, som du kan lese her: