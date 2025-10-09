Bank Norwegian var en drømmeaksje for mange nordmenn og tiltrakk seg store investorer i tiden på Oslo Børs. Torstein Tvenge, Egil Dahl, Ivar Løge, Egil Stenshagen, Arne Blystad, Arne Fredly samt idrettstoppene Aksel Lund Svindal, Petter Solberg og Thor Hushovd var innom eierlisten før forbruksbanken ble kjøpt opp og tatt av børs for snaut fire år siden.

Senere ble Bank Norwegian en del av bankgruppen Noba, som gjorde en etterlengtet børsnotering i Sverige for snart to uker siden. Ikke overraskende ble børsdebuten brennhet. Aksjen skjøt opp fra 70 til 90 kroner allerede første handelsdag og nå har den steget videre til 98 kroner som gir en børsverdi på 48 milliarder svenske kroner.

«Rigget» og «Elendig»

Med andre ord har noteringen vært en gavepakke for et knippe investorer som fikk kjøpe til 40 prosent lavere pris. Slikt får andre til å murre.

«Bra man fikk 0 aksjer, da», sier en mindre norsk investor ironisk om kursoppgangen etter å ha blitt helbarbert i emisjonen. Vedkommende er ikke alene.

Finansavisen har vært i kontakt med flere norske investorer av en viss størrelse, som kan fortelle at de fikk få eller ingen aksjer. For norske småaksjonærer var noteringen bare å glemme. De fikk nemlig ikke være med i det hele tatt, i motsetning til dansker og svensker.

«Rigget», er beskjeden fra en investor som ikke vil navngis. «Elendig», konkluderer en annen forvalter.

Disse fikk aksjer

Ferske aksjonærlister fra Holdings viser hvem som fikk tildelt aksjer. Tungvekterne Eika, Folketrygdfondet og NBIM fikk aksjer som etter kursoppgangen de siste ukene er verdt 50 millioner kroner.

– Vi kommenterer ikke bevegelser i porteføljen, men det er positivt at de nordiske børsene stadig tiltrekker seg nye selskaper. Stockholmsbørsen har vært den mest attraktive markedsplassen i Europa i 2025, noe som viser at Norden er et attraktivt sted å investere, sier Folketrygdfondet-sjef Kjetil Houg til Finansavisen.