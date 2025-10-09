Bank Norwegian var en drømmeaksje for mange nordmenn og tiltrakk seg store investorer i tiden på Oslo Børs. Torstein Tvenge, Egil Dahl, Ivar Løge, Egil Stenshagen, Arne Blystad, Arne Fredly samt idrettstoppene Aksel Lund Svindal, Petter Solberg og Thor Hushovd var innom eierlisten før forbruksbanken ble kjøpt opp og tatt av børs for snaut fire år siden.
Senere ble Bank Norwegian en del av bankgruppen Noba, som gjorde en etterlengtet børsnotering i Sverige for snart to uker siden. Ikke overraskende ble børsdebuten brennhet. Aksjen skjøt opp fra 70 til 90 kroner allerede første handelsdag og nå har den steget videre til 98 kroner som gir en børsverdi på 48 milliarder svenske kroner.
«Rigget» og «Elendig»
Med andre ord har noteringen vært en gavepakke for et knippe investorer som fikk kjøpe til 40 prosent lavere pris. Slikt får andre til å murre.
«Bra man fikk 0 aksjer, da», sier en mindre norsk investor ironisk om kursoppgangen etter å ha blitt helbarbert i emisjonen. Vedkommende er ikke alene.
Finansavisen har vært i kontakt med flere norske investorer av en viss størrelse, som kan fortelle at de fikk få eller ingen aksjer. For norske småaksjonærer var noteringen bare å glemme. De fikk nemlig ikke være med i det hele tatt, i motsetning til dansker og svensker.
«Rigget», er beskjeden fra en investor som ikke vil navngis. «Elendig», konkluderer en annen forvalter.
Disse fikk aksjer
Ferske aksjonærlister fra Holdings viser hvem som fikk tildelt aksjer. Tungvekterne Eika, Folketrygdfondet og NBIM fikk aksjer som etter kursoppgangen de siste ukene er verdt 50 millioner kroner.
– Vi kommenterer ikke bevegelser i porteføljen, men det er positivt at de nordiske børsene stadig tiltrekker seg nye selskaper. Stockholmsbørsen har vært den mest attraktive markedsplassen i Europa i 2025, noe som viser at Norden er et attraktivt sted å investere, sier Folketrygdfondet-sjef Kjetil Houg til Finansavisen.
Listene viser samtidig at John Fredriksen nå rykker inn som storeier. Han blir fjerde største eier med aksjer som nå er verdt 617 millioner kroner.
Med andre ord har investoren en papirgevinst på 176 millioner på under to uker, dersom man antar at aksjene ble kjøpt i emisjonen.
Andre norske fond som nå eier «nye Bank Norwegian» er utbyttefondene til Heimdal Forvaltning, Pareto, Borea Asset Management og Holberg. Beholdningene varierer mellom 15 og 30 millioner kroner.
Store norske investorer som den rike øyelegen Ole Morten Halvorsen, Ketil Skorstad og Torstein Tvenge fikk aksjer for noen hundre tusen, mens Egil Dahl skiller seg ut med aksjer for 23 millioner kroner. Det er uvisst hvor mange aksjer de nevnte aksjonærene ønsket seg.
– Mange som ble skuffet
Det var meglerhuset DNB Carnegie som hadde ansvaret for børsnoteringen. Sjef for egenkapitaltransaksjoner i Norge, Aksel Thue, kan bekrefte at det var mye avkortning i Noba.
– Mange investorer fikk null tildeling. Det er mange som ble skuffet i den transaksjonen. Det er det ikke tvil om, sier han til Finansavisen.
Det skal sies at det ikke er unikt at investorer blir avkortet i emisjoner og børsnoteringer, men mesteparten av Noba-aksjene ble delt ut allerede før børsdebuten. Fond forvaltet av DNB var blant hjørnesteinsinvestorene som tok halvparten av emisjonen og kjøpte aksjer på kurs 70 kroner.
Thue i DNB Carnegie forsvarer måten børsnoteringen ble gjort på.
– De som setter prisen tar risiko ved å være inne tidlig. Målet i enhver transaksjon er å skape naturlig etterspørsel etter aksjer når handelen starter. I det ligger det at investorer gjerne ikke får fullt så mye aksjer som de skulle ønske, men det er viktig at de heller ikke får for lite. Dersom posisjonen oppfattes som for liten å bygge på, kan det skapes salgspress i aksjen. Målet er å skape god interesse rundt aksjen, og en solid aksjonærbase, sier Thue.