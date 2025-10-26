Seks grunner til å avvikle kundeutbytte

Det er økende oppmerksomhet om sparebankers kundeutbytte om dagen. Sparebankutvalget foreslår at ordningen avvikles. Av en rekke gode grunner. Noen av dem er komplekse, så jeg forsøker meg med en litt forenklet argumentasjon:

Kundeutbytte er en feilaktig betegnelse. Utbytte er en form for overskuddsdeling som skal gå til eiere. Eiere som også er forventet å stille opp i dårlige tider. Det kan man ikke forvente at kundene skal gjøre. Kundeutbytte er i realiteten markedsstøtte. Noen ganske få banker tar midler fra grunnfondet (som er en eier) og bruker disse pengene for å kjøpe seg markedsandeler. Dette går på bekostning av de allmennyttige formålene som grunnfondet er til for. Kundeutbytte er «skattefritt». Mens gaver til allmennyttige formål må tas fra overskudd etter skatt, gir kundeutbytte fradrag i bankenes skatteregnskap. Det gjør at overskudd etter skatt blir høyere ved kundeutbytte enn ved allmennyttige gaver, og at lønnsomheten i bankene som betaler kundeutbytte, fremstår som bedre enn den egentlig er. Som følge av punktet foran får ledelsen i de aktuelle banker bonuser og verdistigning på de aksjene de eier som bygger på overføring av midler fra grunnfondet. Man «beriker» seg på bekostning av allmennyttige formål. Kundeutbytte gjør det vanskeligere for kundene å navigere. Dette er en slags renterabatt som ikke inngår i prissammenligningene mellom banker, og som betales i etterskudd kun dersom banken går med overskudd. Mangelen på transparens er uheldig. Et argument som stadig fremføres er at det er bra med kundeutbytte, for da får kundene lavere pris. Men det er virkelig ikke vanskelig for bankene å gi kundene bedre vilkår – da kan man jo bare sette ned renten. Men da får man altså ikke forsynt seg av midler som egentlig skulle gått til allmennyttige formål.

Det er i dag seks sparebanker som betaler kundeutbytte. Realiteten er at det er to av disse som står for cirka 85 prosent av kundeutbyttet. En av disse bankene er Sparebanken Norge. Det er til ettertanke at denne banken kun fremhever at kundeutbytte er bra, helt uten å se de andre konsekvensene.

For egen del setter jeg lit til at myndighetene ser helhetlig på dette og avvikler ordningen.

Klaus-Anders Nysteen

Arbeidende styreleder i Heder Bank