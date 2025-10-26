Kjemperekyl for UiS Studentkapital

Etter en svak uke kom Oslo Børs knallsterkt tilbake, med en oppgang på 1,6 prosent. En kombinasjon av økt optimisme rundt handelskonflikten mellom USA og Kina, lavere enn ventet amerikansk inflasjon og stigende Brentpriser bidro til oppturen.

Det endte med at deltagerne i Skoleduellen økte kapitalen med 2,6 prosent i snitt, mens UiS Studentkapital skilte seg ut med en avkastning på 5,6 prosent.

Samtlige av de 14 universitetslagene var i pluss, og bare fem grupper har nå mindre penger enn da denne runden av konkurransen startet 26. september.

Kitron dro lasset

UiS Studentkapital eier åtte aksjer og har nær null kontanter, noe som ga full eksponering mot børsoppgangen.

Den største bidragsyteren var Kitron, som steg over 25 prosent, mye grunnet torsdagens sterke kvartalsrapport.

Inntektene økte med nesten 16 prosent fra tredje kvartal i fjor, mens driftsresultatet bedret seg fra 10,7 til 14,6 millioner euro.

Også ordreinntaket på 257 millioner euro imponerte, og ledelsen oppjusterte årets guiding. Veksten var særlig sterk i luftfarts- og forsvarssegmentet, som drar nytte av Europas voldsomme opprustning.

UiS Studentkapital eier også Aker og Vår Energi, og disse aksjene var opp henholdsvis 8 og 4 prosent. De øvrig selskapene i porteføljen – SalMar, Sparebank 1 SMN, Panoro Energy, Protector Forsikring og Kongsberg Gruppen – beveget seg mindre.

Aker ble byttet ut

Analytikerporteføljen, som består av meglerhusenes til enhver tid fem best likte aksjer, steg 2,9 prosent i uken.

I perioden ble Aker byttet ut med Stolt-Nielsen, etter at sistnevnte la frem kvartalstall den 2. oktober.

I kjølvannet av rapporteringen hevet Norne Securities sitt kursmål for rederiet fra 330 kroner til 375 kroner. Dessuten ble aksjen oppgradert fra hold til kjøp. Meglerhuset viste til bedre utsikter og at Stolt-Nielsen klarte seg greit i kvartalet, tross et relativt svakt marked.

Danske Bank nedgraderte på sin side Aker fra kjøp til hold.