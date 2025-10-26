Det amerikanske aksjemarkedet har hatt et sterkt år, men oppgangen i resten av verden har vært enda kraftigere. Ifølge WSJ er MSCI All Country World-indeksen uten USA opp rundt 26 prosent i år, mens S&P 500 kun har steget 15 prosent.

Det er den største marginen siden 2009.

Sør-Koreas Kospi har økt hele 64 prosent, Tysklands DAX er opp 22 prosent, Japans Nikkei 225 har steget 24 prosent og britiske FTSE 100 har økt 18 prosent.

Utviklingen markerer et klart brudd med det siste tiåret, der USA-børsene har overprestert og vært verdens ledende aksjemarked.

Svakeste på tre år

Flere faktorer bidrar til den nye trenden. Svakere dollar, økende uro om USAs økonomi og president Trumps handelskrig har fått investorer til å søke nye markeder.

– Det har vekket investorene. Nå ser flere at det finnes alternativer, sier Daniel Casali, investeringsstrateg i Evelyn Partners.



Den amerikanske dollaren har falt 6,3 prosent hittil i år, og svak valuta øker inntjeningen til selskaper i fremvoksende markeder når resultatene regnes om i dollar.

Samtidig er oppgangen på Wall Street den svakeste siden 2022.

Likevel venter konsensus nå høyere inntjeningsvekst og bedre utsikter på lang sikt, på amerikanske selskaper.

Ifølge FactSet ventes S&P 500-selskapene å øke resultatene med 11 prosent neste år, det sterkeste siden pandemien. USA ligger også fortsatt i tet på kunstig intelligens, med store milliardavtaler mellom giganter som Nvidia, Oracle og AMD.

– Spørsmålet er om du vil undervekte den største motoren for innovasjon og profitt. Vårt svar er nei, sier Josh Emanuel i Wilshire til WSJ.