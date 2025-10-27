«Inntil» er Norges dyreste ord

Det har de siste ukene vært fokus på lave innskuddsrenter for såkalte vergemålsmidler og på depositumskontoer. Med en innskuddsrente på bare 0,15 prosent og mulighet for banken å låne ut disse pengene igjen til over 5 prosent rente til utlånskundene, kreves det ingen kalkulator for å skjønne at dette er god butikk for bankene.

Gjennomsnittlig utlånsrente til husholdninger er på 5,38 prosent, mens gjennomsnittlig innskuddsrente til husholdninger er på 3,04 prosent ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Igjen kan vi rent intuitivt skjønne at det er gode tider for bankene. Banken låner altså inn penger på cirka 3 prosent, og låner ut igjen til over 5 prosent.

Alternativt kan bankene finansiere seg i skarp konkurranse i kapitalmarkedet, selv om dette markedet for tiden også byr på relativt billig kapital. Med en pengemarkedsrente på cirka 4,2 prosent og et kredittpåslag på cirka 0,35 prosentpoeng (5 års obligasjon med fortrinnsrett), gir markedet en innlånskostnad for banken på cirka 4,55 prosent. Altså billigere for banken å låne inn penger på cirka 3 prosent fra innskudd enn å låne i kapitalmarkedet på cirka 4,5 prosent.

Når Norges Bank gjør endringer i styringsrenten, kommer bankene (som regel) etterpå med justering av sine priser for lån og innskudd. Etter nedsetting av styringsrenten i september mottok derfor mange kunder brev fra banken om at boliglånsrenten settes ned. Når meldingene kommer fra bankene, er det alltid et ord som henger med som et slags vedheng ved siden av justeringen. Ordet «inntil».