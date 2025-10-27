Dette skjer i dag

Finanskalender:

Makro:

Norge: Kredittindikator september, kl. 08.00

Norge: Pengemengde september, kl. 08.00

Kina: Inntjening i industrien september, kl. 03.30

Finland: Bedrifts- og forbrukertillit oktober, kl. 07.00

Danmark: Detaljhandel september, kl. 08.00

Sverige: Utlånsvekst september, kl. 08.00

Eurosonen: Utlånsvekst september, kl. 10.00

Eurosonen: M3 pengemengde september, kl. 10.00

Tyskland: Ifo-indeks oktober, kl. 10.00

Annet:

Vend Marketplaces: Siste noteringsdag for A-aksjer

Lokotech Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Utenlandske:

National Oilwell Varco

Ekskl. utbytte:

Aker BP

Thomas Haaland ble lovet at det skulle ta syv dager å flytte aksjesparekonto fra SpareBank 1 til DNB. I stedet tok det 38 dager, og Haaland og samboeren tapte 915.000 kroner.

Planen deres var å flytte sparepengene fra fondet Odin Eiendom til et globalt indeksfond hos DNB. I den lange ventetiden stupte Odin Eiendom 13 prosent, samtidig som DNBs globale indeks steg 4 prosent. Nå har Haaland sendt klage til Finansklagenemnda.

Vi er nødt til å få arveavgiften tilbake. Det mener Marthe Hammer, som er fersk stortingsrepresentant og ny finanspolitisk talsperson for SV.

Hammer sier hun ikke er motvillig til å gjøre endringer i skattesystemet, inkludert formuesskatten. Men det må være under forutsetning av å få andre skatter – for eksempel en arveavgift som henter inn like mye penger, om ikke mer.

For å møte økende etterspørsel og tekniske krav tar droneselskapet Griff Aviation i bruk en 175 år gammel oppfinnelse: Bensinmotor. Nå håper selskapet å komme i en kommersiell posisjon og starte en multimilliardsuksess med store volumer.

Til nå har Griff Aviation investert 200 millioner kroner i utvikling, med støtte fra milliardærfamiliene Halsebakk og Hatteland.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om advokater som slavedrivere. Vår rosa konkurrent kunne lørdag fortelle at Wiersholms arbeidsrettsekspert Jan Fougner hadde latt en ansatt fullmektig jobbe mer enn 100 timer på en uke.

Vi er ikke i tvil om at timelistene for mange advokater viser formelle lovbrudd, men klagingen er blitt noe hysterisk. Det er ikke snakk om slavedrift, skriver Hegnar.