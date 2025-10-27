Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at en rekke aksjer og indekser steg til nye all-time highs forrige uke – både i USA, Asia og Europa.

«Oppgangen kommer idet vi nærmer oss slutten av oktober og i påvente av flere store begivenheter. Denne uken er det nemlig duket for rentemøter både i Fed (USA) og ECB (EU). Den amerikanske sentralbanken er ventet å kutte renten på ny, mens ECB etter alt å dømme vil holde renten uendret», skriver analytikeren.

I tillegg skal fem av verdens største selskaper levere sine tall for tredje kvartal: Microsoft, Meta, Alphabet, Apple og Amazon.

«Resultatene deres vil kunne sette tonen for resten av året. Samlet utgjør disse selskapene en stadig større andel av både S&P 500 og globale indeksfond, og svingningene i deres aksjekurser påvirker hele markedet», skriver Berntsen.

«Som om ikke det var nok, møtes Donald Trump og Xi Jinping torsdag – et møte som kan markere starten på en ny fase i handelsforholdet mellom verdens to supermakter. Selv om mye trolig vil handle om symbolikk, kan et snev av diplomatisk optimisme være nok til å forlenge markedets positive momentum», fortsetter han.

Asia

Børsene i Asia stiger bredt mandag morgen. Donald Trump startet i helgen sin Asia-tur, hvor blant annet samtaler med Kinas president Xi Jinping står på agendaen.

Søndag ble det kjent at Kina og USA har blitt enige om et rammeverk for toppmøtet mellom landenes presidenter denne uken. USAs finansminister Scott Bessent sa til reportere i Kuala Lumpur at man blant annet hadde ført diskusjoner om innkjøp av landbruksprodukter.

Shanghai Composite i Kina stiger 1,10 prosent, CSI 300 styrkes 1,01 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,87 prosent.

I Japan klatrer Nikkei 2,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,56 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er mandag morgen opp 0,65 prosent til 66,37 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,65 prosent på 61,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,59 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De amerikanske indeksene steg samlet i dagens handel. Dow Jones endte opp 1,01 prosent til rundt 47.207 poeng, mens S&P 500 steg 0,79 prosent til 6.791 poeng. Nasdaq steg 1,15 prosent til 23,204 poeng.

Resultatsesongen har fått en strålende start, med rundt 30 prosent av selskapene i S&P 500 som hittil har rapportert. Hele 87 prosent har slått inntjeningsforventningene, mens 82 prosent har levert høyere inntekter enn ventet. Dette er langt over de historiske snittene på henholdsvis 67 og 62 prosent, ifølge LSEG.

Blant de såkalte Magnificent 7 aksjene endte Apple opp 1,25 prosent, Meta steg 0,63 prosent, Tesla falt 3,35 prosent, Microsoft steg 0,56 prosent, Alphabet steg 2,68 prosent, Amazon steg 1,45 prosent, og Nvidia steg 2,25 prosent.

Håp om at flere rentekutt vil stimulere den økonomiske aktiviteten, sendte bankaksjene opp i løpet av handelsdagen, med sentrale aktører som JPMorgan, Wells Fargo og Citigroup, som alle steg med over 2 prosent. Andre selskaper i finanssektoren, inkludert Goldman Sachs og Bank of America, steg også.