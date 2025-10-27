Marcus Monsen i Pareto Securities tar opp dekning av avfallshåndteringsselskapet Soiltech med et kursmål på 100 kroner, om lag 55 prosent over markedskursen på 64,20 kroner. Han setter derfor en klar kjøpsanbefaling.

Selskapet baserer seg på behandling, resirkulering og bærekraftig håndtering av forurenset vann og industribaserte avfallsstrømmer, noe Monsen mener kan vokse mer fremover.

I analysen skriver han at selskapet fremstår som et vekstcase med skalerbar forretningsmodell og sterke utsikter for videre ekspansjon. Han peker også på at Soiltech har tatt markedsandeler i et ellers flatt boremarked.

Etter refinansieringen i sommer, som ifølge Monsen skjedde med gunstige betingelser, vurderes selskapet som godt posisjonert for videre vekst. Han estimerer et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 80–85 millioner kroner i 2025 og en dobling til 160–165 millioner kroner innen 2028, med en forventet årlig vekst i inntektene på 20–25 prosent i perioden 2024–2027.

Monsen peker på at selv om verdsettelsen på kort sikt kan virke høy sammenlignet med tilsvarende selskaper i sektoren, forventes dette å falle raskt ettersom selskapet investerer vekstkapital med attraktive avkastningskrav.

Alle de tre analytikerne som dekker Soiltech har kjøpsanbefalinger.

Andre analyser

I en analyse fra DNB Carnegie skriver analytiker Geir Hiller Holom at han hever kursmålet på Medistim fra 270 til 310 kroner, og oppgraderer samtidig anbefalingen fra hold til kjøp.

Han skriver at oppjusteringen kommer som følge av oppjusterte estimater for salg og marginer i perioden 2025–2027. Analytikeren peker spesielt på at markedet i USA viser styrke til tross for nylige prisøkninger, og at det er tegn til god mottakelse av de økte prisene knyttet til lanseringen av MiraQ INTUI.

Selskapet viste til sterk vekst i særlig APAC og Amerika. Driftsresultatet økte med 27,1 prosent fra samme periode året før, tilsvarende en margin på 24,3 prosent. Holom forventer at driftsmarginen vil stabilisere seg mellom 25 og 30 prosent på lengre sikt. Han fremhever også at selskapet kan komme til å gå direkte til markedet i flere land for å styrke satsingen på karkirurgi.

Se tabellen under for full oversikt.